1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

7 bin 312 yabancı ev satın alarak Türkiye vatandaşı oldu!

Yabancı sermayeye yönelik vatandaşlık vermek gibi cazip imkanlar sunan Türkiye'de, son 3 yılda 7 bin 312 yabancı, 1 milyar 880 milyon dolarlık taşınmaz yatırımı yaparak Türkiye vatandaşlığı kazandı.
 22 Kasım 2020 07:51
+Aa- Yazdır
7 bin 312 yabancı ev satın alarak Türkiye vatandaşı oldu!

Taşınmaz yatırımı ile Türk vatandaşlığı elde eden yabancılar arasında İranlı sermaye sahipleri ilk sırada. Saint Kitts ve Nevis Federasyonu, Antigua ve Barbuda ile Tuvalu gibi pek bilinmiyen ülkelerin vatandaşları da listede yer aldı.

Haymatlos da var

Hiçbir ülkenin vatandaşı olmayan iki haymatlos (vatansız) da taşınmaz yatırımı yaparak Türkiye vatandaşı oldu. Bu tür yatırımların, Türkiye'nin Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşlarına tanıdığı sağlık alanındaki imkanlar doğrultusunda artması bekleniyor.

Türkiye, emlak ve inşaat sektörünü canlı tutmak ve başka yatırımların yolunu açmak için 2017 ila 2018 arasında 1 milyon dolar sınırında taşınmaz alan yabacılara vatandaşlık verme uygulamasını başlattı. 18 Eylül 2018'den itibaren ise mevzuat değişikliği ile tutar sınırını 250 bin dolara indirildi.

Şikayete konu oldu

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; İ.Ü. adlı vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak yabancılara taşınmaz satışı yapılarak vatandaşlık verilmesini eleştirdi ve bu konudaki düzenlemelerin gözden geçirilmesini talep etti.

İ.Ü. şimdiye kadar kaç yabacının bu yolla vatandaşlık elde ettiğini öğrenmek istedi. Komisyonun konuyu ilettiği İçişleri Bakanlığı, TBMM'ye gönderdiği yazıda, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan düzenleme ile yabancı yatırımcıların istisna olarak olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarına olanak sağlandığını hatırlattı.

250 bin dolarlık yatırımla Türk vatandaşlığı mümkün

Bakanlık verdiği yanıtta, mevzuattaki, "En az 250.000 dolar (2017-2018 arası en az 1.000.000 Amerikan Doları) veya karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmaz satın alarak, tapu kaydına da üç yıl satılmaması şerhi koyduran, Çevre ve Şehricilik Bakanlığı'nca bu durumu onaylanan yabancılar Türk vatandaşlığı için başvurabilir" hükmünü anımsattı.

2017-2018 arasında 1 milyon dolara 70 yabancı geldi

Bakanlık bu çerçevede 2017-2018 döneminde en az 1 milyon dolar tutarında taşınmaz alan 70 yabancı yatırımcının Türk vatandaşlığını kazandığını bildirdi. Vatandaşlık alan 70 yabancı içinde 26 kişi ile İranlılar ilk sırada bulunurken, İranlıları, altı kişi ile Yemenliler ve beş kişi ile de Iraklılar takip etti. Filistin'den dört, Çin, Azerbaycan ve Afganistan'dan da üçer yatırımcı taşınmaz alımıyla vatandaşımız oldu. 1 milyon dolar vererek taşınmaz alan batılı ülke vatandaşları arasında ABD, İngiltere, Kanadalılar da yer aldı.

Limit düşünce 1.8 milyar dolarlık ev satın aldılar

Bakanlık verilerine göre, vatandaşlık için taşınmaz yatırım tutarı sınırının 250 bin dolar olarak belirlendiği 18 Eylül 2018 sonrasında bu yolla Türk vatandaşlığı alanların sayısında artış yaşandı.

Eylül 2018 sonrasında, 93 ülkeden 7 bin 242 yabancı, 1 milyar 810 milyon 500 bin dolarlık taşınmaz yatırımıyla Türkiye vatandaşlığı elde etti. Bu grupta da 1690 kişi ile yine İranlılar ilk sırada yer aldı. İranlılar'ı 994 kişi ile Afganistan, 920 ile Irak ve 786 ile Yemenliler takip etti.

Bu süreçte Almanya'dan üç, ABD'den 71, Arjantin'den iki, Avustralya'dan 10, Brezilya'dan beş, İngiltere'den 17, Fransa'dan 10, Hollanda'dan iki, Kanada'dan 31, Rusya'dan da 76 kişi Türkiye vatandaşı oldu.

Dünyanın öbür ucundan gelen kişiler bile var

Yatırımla Türk vatandaşı olanlar listesinde adı pek bilinmeyen ülke vatandaşları da bulunuyor.

Saint Kitts ve Nevis Federasyonu'dan 20, Antigua ve Barbuda'dan 10 yatırımcı taşınmaz yatırımı yoluyla Türkiye'den vatandaşlık elde etti. Belize, Cibuti, El Salvador, Eritre, Etyopya, Grenada, Komorlar Birliği, Moritanya, Nikaragua, Tuvalu, Vanuatu'dan yatırımcılar ile iki haymatlos (vatansız) da taşınmaz yatırımıyla Türkiye vatandaşlığı aldı.

Üç yılda 7.312 kişi Türk vatandaşı oldu

Böylece son 3 yılda toplam 1 milyar 880 milyon 500 bin dolarlık (yaklaşık 14.4 milyar TL) yatırımla 7 bin 312 yabancı, Türk vatandaşlığı elde etti.
Bu tür yatırımların, Türkiye'nin Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşlarına sağladığı sağlık alanındaki imkanlar doğrultusunda artması bekleniyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor
22 Kasım 2020 09:10		 Koronayı yenen vekiller anlattı: Virüsü nasıl yendiler?
22 Kasım 2020 08:32
Koronavirüs aşısı yaptıran virüs bulaştırır mı?
22 Kasım 2020 08:20		 Komşudan önce onlar yetişiyor
22 Kasım 2020 08:06
Çip taktırana bitcoin: Vücut ısısından para kazanacağız
22 Kasım 2020 07:22		 Uzmanından ailelere 'çocuk kitabı' uyarısı
22 Kasım 2020 07:11
Memuriyette hızlı makam sıçramaları ve ortaya çıkardığı sorunlar
22 Kasım 2020 07:00		 Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
22 Kasım 2020 06:55
Beyin kanaması geçiren MHP İlçe Başkanı hayatını kaybetti
21 Kasım 2020 21:36		 Başkentte vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
21 Kasım 2020 20:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:35 - Binlerce yıllık tarihi su hattında sonbahar güzelliği09:25 - Yükseliş trendi bitti! Otomobil fiyatları düşecek09:10 - Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor08:59 - Merve'nin katili polis memurunun meşru müdafaa oyunu tutmadı08:51 - Kısa çalışmada yeni dönem08:32 - Koronayı yenen vekiller anlattı: Virüsü nasıl yendiler?
08:25 - Hakim duyduklarına inanamadı! O sözlere 2 yıl istendi08:20 - Koronavirüs aşısı yaptıran virüs bulaştırır mı?08:06 - Komşudan önce onlar yetişiyor07:59 - CHP'li belediye, demirciden bilgisayar pizzacıdan dezenfektan almış07:51 - 7 bin 312 yabancı ev satın alarak Türkiye vatandaşı oldu!07:47 - Otoparklarda TOGG için de yer ayrılacak
07:41 - Mehmetçik Karabağ görevine hazır07:30 - Mecliste korona alarmı! Ek tedbirler alınıyor07:22 - Çip taktırana bitcoin: Vücut ısısından para kazanacağız07:11 - Uzmanından ailelere 'çocuk kitabı' uyarısı07:00 - Memuriyette hızlı makam sıçramaları ve ortaya çıkardığı sorunlar
06:55 - Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TOGG, bugün piyasada olsa fiyatı ne olur?
Memuriyette hızlı makam sıçramaları ve ortaya çıkardığı sorunlar
Hakim duyduklarına inanamadı! O sözlere 2 yıl istendi
CHP'li belediye, demirciden bilgisayar pizzacıdan dezenfektan almış
Mecliste korona alarmı! Ek tedbirler alınıyor
Koronayı yenen vekiller anlattı: Virüsü nasıl yendiler?
Merve'nin katili polis memurunun meşru müdafaa oyunu tutmadı
10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yedi, otomobili bağlandı
Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor
Yükseliş trendi bitti! Otomobil fiyatları düşecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dibek kahvesi 1
hazine 1
finansal istikrar 1
OPEC 1
sübvansiyon 1
Afrika'da yılan avı 1
Damga Vergisi 2
özsermaye 1
etin ne budun ne 1
maskov87 3
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam