Önlisans mezunu sağlıkçı öğretmenlikten mezun olursa maaşı değişir mi?

Soru: İyi günler ben 2018'de fizik tedavi ön lisans mezunu olarak memuriyete başladım. 2019 da biyoloji öğretmenliği lisans bölümünden mezun oldum. Lisans bölümü bitirdiğime dair işyerime bir dilekçe yazıp verdim memuriyetimde kademe ilerlemesi olması için ama kabul edilmedi. Gerekçe olarak bitirdiğim lisans bölümünün sağlıkta üst öğrenim olmamasından kaynaklı. Ben bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Benim lisans mezunu olmamın memuriyete bir katkısı yok mu?

Cevap: Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin (A) Ortak Hükümler Başlıklı Bölümünün 12/d bendinde, "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre hizmet sınıfı veya unvanı farketmeksizin memuriyette iken üst öğrenimden mezun olanların intibaklarının yapılması gerekmektedir. Örneğin önlisans mezunu memur 4 yıllık fakülte mezunu olursa 9/1' den memuriyete başlamış gibi değerlendirilecek, memuriyette geçirdiği hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla değerlendirilecek ve emsalini geçmemek üzere yeni derece/kademesi belirlenecektir.

Diğer taraftan, kamu personelinin mali haklarının belirlenmesinde kural olarak personelin işgal ettiği kadro veya pozisyon unvanı esas alınmaktadır. Zam ve tazminatlar, ek gösterge, ek ödeme, makam tazminatı unvana göre belirlenmiştir. Bunun istisnalarından birini teknik hizmetler sınıfı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin zam ve tazminatları oluşturmaktadır.

2006 yılında yürürlüğe konulmuş zam ve tazminatlara ilişkin Kararın 4/e maddesinde, "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." denilmektedir.

Söz konusu kararnamenin uygulama esaslarını göstermek üzere yürürlüğe konulan 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin uygulamaya ilişkin ortak açıklamalar başlıklı E bölümünün 3. maddesinde ise; "Kararın 4 üncü maddesinin birinci fikrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ye sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ye tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır." hükmü yer almaktadır.

Yan Ödeme Kararnamesinde yer alan hükümden yararlanabilmesi için memurun;

- Teknik Hizmetler Sınıfı veya Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda görev yapması,

- Mezun olduğu üst öğrenim sonucu elde ettiği diploma ile bulunduğu atanabileceği kadronun yukarıda sayılan iki hizmet sınıfı kapsamında olması,

zorunludur.

Sonuç olarak ön lisans üzerine eğitim fakültesi mezuniyeti olan Devlet memurunun memuriyette iken üst öğrenimden mezun olması sebebiyle derece/kademe intibakının yapılacağını, ancak biyoloji öğretmenliği mezuniyeti sonucunda atanılabilecek öğretmen kadrosunun Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kapsamında olması sebebiyle zam ve tazminat oran ve puanlarında yani memurun maaşında bir değişiklik olmayacağını değerlendirmekteyiz.