27. dönem POMEM'e başvuracak adayların 10 talebi

Polis olmak isteyen onbinlerce genç bunun için mücadele vermektedir. Polis alımları Pmyo ve Pomem olmak üzere iki şekilde olmaktadır. Gerekli şartları taşıyan adaylar ilan geldikten sonra başvuruda bulunurlar. Adaylar önce ön sağlık aşamasına tabi tutulur, ön sağlık aşamasını geçen adaylar daha sonra spor aşamasına tabi tutulur ve adaylar burada belirlenen fiziki parkuru şartlarda belirtilen süre içeresinde yaparak karşılığı olan puanı alırlar. Belirlenen süreler içerisinde tamamlayamayan adaylar elenir. Spor aşamasını başarılı bir şekilde geçen adaylar sözlü mülakata girmeye hak kazanırlar. Sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar sırasıyla mülakata alınır ve sonrasında mülakat sonuçları resmi siteden yayınlanır.

Bir önceki Pomem alımını baz alırsak (26.dönem) Pomem sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok aday hayallerine kavuşmuştur. Ancak kazanamayan adayların verdikleri mücadelenin sonucunda emekleri ne olacak? Kazanamayan adayların bazı talepleri bulunmaktadır. Adaylar sözlü mülakat sonucunun açıklanması için uzun süre zarfında beklemek zorunda kalıyorlar. Örneğin; 26.dönem Pomem adayları sonuçlar için 199 gün beklemek zorunda kalmıştır. Bu kadar uzun süre beklemek zorunda kalan adayların bazıları verdikleri onca emeğin ve beklemenin karşılığını alarak polislik mesleğine girmeye adım atarken bazıları da yedek ya da başarısız olarak kabul edilmiştir. Buna yönelik kazanamayan ve mesleğe girmeyi çok isteyen adayların bundan sonra yapılacak sınavlar için çeşitli talepleri bulunmaktadır.



KAZANAMAYAN ADAYLARIN TALEPLERİ NELERDİR?

- Fiziki ve sözlü mülakat puanının yapıldığı gün içerisinde adaylara söylenmesi,

- Sözlü mülakatların şeffaflığını ortaya koymak için spor aşamasında olduğu gibi kayıt altına alınması,

- MSB' nin yaptığı sınavlar gibi gün içeresinde adaylara aşamaların tamamından geçip geçmediğinin bildirilerek sıralamanın daha sonra yapılması,

- Sözlü mülakata giren adaylar 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 15'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir." hüküm adaletsizlikler oluşturmaktadır. "Yetmiş alamayan adaylar başarısız sayılır" maddesinin kaldırılarak KPSS puanının yüzde 25, Spor puanının yüzde 25 ve sözlü mülakat puanının yüzde 50'si alınarak yapılan değerlendirmeye son verilerek üçünün ortalamasının alınarak sıralama yapılması,

- Paem, Pomem, Pöh ve Pmyo alımlarında ilan yayınlandıktan sonra belli bir akademik takvim belirlenerek adayların sonuçlar için aylarca beklemesinin önüne geçilmesi,

- Sözlü mülakatın her aday için minimum 2 dakikadan az olmaması,

- Başarısız yazısı yerine mülakat puanı yazılarak sıralamaya giremediniz gibi rencide etmeyen ifadelerin kullanılması,

- Sınavlara 5-6 kez giren adayın kazanamayıp ilk giren adayın tek seferde kazanmasından dolayı başarısız olan adayların sonuç açıklama kısmına başarısız olma sebebinin neye ve hangi kritere göre başarısız olduğuyla birlikte yazılması,

- Sözlü mülakat sırasında adaylara olumlu yada olumsuz konuşma yapılmaması,

-Adayın talep etmesi halinde mülakat dosyasının adaya gösterilmesi talep edilmektedir.

