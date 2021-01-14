Ankara'da WhatsApp'a yakın takip! 'Kim bilir ne yaparlar'

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Toplantıda, 26 ve 28 Ocak'ta komisyonun yeniden bir araya gelerek; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, BTK, sosyal medya platform kuruluşları, STK'lar ve bilim insanlarının dinlenilmesi kararı alındı. WhatsApp'ın devletlere "dayatma" içinde bulunduğu tespiti yapılan toplantıda, tüm üyelerin imzasıyla durumun kınanması kararlaştırıldı. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili üyelerin imzasını taşıyan ortak metinde, "WhatsApp'la gündeme gelen dijital mecraların mevcut gizlilik politikalarıyla üçüncü taraflara veri paylaşımını doğru bulmuyoruz" ifadeleri yer aldı.

'Dijital darbe'

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, ortak metni TBMM'de basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Milliyet'e konuşan Yayman, "WhatsApp'ın yeni sözleşme dayatması kabul edilemez" dedi. WhatsApp dayatmasının kişisel hak ve özgürlüklerin korunması, bir insanı ürün haline getiren ticari boyutunun yanı sıra siyaset yönünün de olduğunu belirten Yayman, "Trump'ı Twitter ve Facebook engelledi. Trump'a doğrudan sansür uygulandı, dijital darbe yaptılar. ABD'de bunu yapanlar, başka ülkelerde kim bilir ne yaparlar" ifadelerini kullandı.

Milli yazılım

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, dijital veri güvenliğinin ancak yerli ve milli yazılımla mümkün olabileceğini belirterek, "Bir takım dijital şirketlerin yaratmak istediği yeni bir teba ve dünya var. Buna karşı milli bir yazılımla ancak karşı durulabilir" dedi.

