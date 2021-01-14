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Bahçeli: Seçim barajı makul düzeye inmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi, tüm kurum ve kurallarıyla sağlıklı şekilde kalıcı hale getirilmesi üzerinde hassasiyetle durduklarını belirtti.
 14 Ocak 2021 08:19
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Bahçeli: Seçim barajı makul düzeye inmeli

MHP lideri, Etikhaber'de yaptığı açıklamada önerilerini özetle şöyle sıraladı:

SİYASİ PARTİLER KANUNU: Siyasi partilere devlet yardımı şartları yeniden düzenlenmelidir. Partilerin ticaret yasağı hükümleri açıklığa kavuşturularak titizlikle denetlenmelidir.

SEÇİM KANUNLARI: Seçim barajı makul düzeye indirilmeli ve siyasi partilerin ittifak kurması halinde de uygulanmalıdır. Mahalli idareler seçim sistemi, sisteme uygun hale getirilmelidir. Milletvekili adaylığı ve belediye başkan adaylığı şartları gözden geçirilmelidir..

SİYASİ ETİK KANUNU: TBMM üyelerinin ve siyasi partilerin çalışmaları, tüm yönleriyle etik esaslara bağlanmalıdır. Milletvekillerinin parti değiştirebilmeleri konusunda etik kurallar konulmalıdır. Milletvekillerinin kabul edebilecekleri hediyeler ile milletvekilliği dışında elde ettikleri gelirlerin beyan edilmesi temin edilmelidir.

DOKUNULMAZLIK: Anayasa değişikliği mümkün olmadığı takdirde, birçoğu bölücülük faaliyetleri sebebiyle hazırlanmış ve TBMM'nde bekleyen dokunulmazlıkların kaldırılması dosyaları süratle işleme konulmalı.

MESLEK KURULUŞLARI: Meslek kuruluşlarının yapı ve faaliyetleri Anayasa uygun hale getirilmeli, Anayasa ile belirlenen çerçevede faaliyet göstermeleri temin edilmeli, organlarının seçimi adil temsile imkan verecek şekilde düzenlenmelidir.

YARGI REFORMU: Anayasa Mahkemesi sisteme uygun hale getirilmeli. Yargı Reformu Strateji Belgesinin içeriği kararlılıkla icra edilmeli, hukukun temel ilkelerinden ve adaletin ruhundan taviz verilmemelidir.

EKONOMİK REFORMLAR: Üretimin artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılması, yurt içi tasarrufların ve yatırımların artırılması, vergi reformu, harcama reformu, gelirin adil bölüşümü ve yoksullukla mücadele, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma, işgücü piyasası ve çalışma hayatı, bankacılık ve finans alanlarında reformlar hayata geçirilmelidir.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI: Kamuoyunu manipüle eden, yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan kamuoyu araştırmalarının ve araştırmacılarının önüne geçilmelidir.

RUH SAĞLIĞI KANUNU ÇIKARILMALI: Toplum ve bireyin ruh sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve hizmet standartlarının belirlenmesi amaçlayan "Ruh Sağlığı Kanun Teklifi" MHP milletvekilleri tarafından 27/7/2018 tarihinde TBMM'ye verilmiştir.
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