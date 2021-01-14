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e-Nabız'a, aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.
 14 Ocak 2021 10:25
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e-Nabız'a, aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi.

Vatandaşlar, uygulamaya eklenen "Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.

Anadolu Ajansı
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