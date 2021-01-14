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FETÖ'nün sözde sıkıyönetim listesindeki eski askeri hakime hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yayınlanan sözde sıkıyönetim atama listesinde Kocaeli sıkıyönetim askeri mahkemesi hakimi olarak yer alan eski yüzbaşı İrfan Ay, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
 14 Ocak 2021 10:26
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FETÖ'nün sözde sıkıyönetim listesindeki eski askeri hakime hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yayınlanan sözde sıkıyönetim atama listesinde Kocaeli sıkıyönetim askeri mahkemesi hakimi olarak yer alan eski yüzbaşı İrfan Ay, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Ay ve avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Ay, isminin iradesi dışında sözde atama listesinde yer aldığını, bu nedenle görevlendirmeden sorumlu tutulamayacağını öne sürdü.

Darbe girişiminden önceden haberinin olmadığını savunan Ay, 15 Temmuz akşamı söz konusu görevlendirmeye yönelik bir girişimde bulunmadığını iddia etti.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti de kabul etmeyen Ay, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatının da beyanının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, İrfan Ay'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Anadolu Ajansı
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