FETÖ'nün sözde sıkıyönetim listesindeki eski askeri hakime hapis cezası
|14 Ocak 2021 10:26
|+Aa- Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yayınlanan sözde sıkıyönetim atama listesinde Kocaeli sıkıyönetim askeri mahkemesi hakimi olarak yer alan eski yüzbaşı İrfan Ay, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Ay ve avukatı katıldı.
Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Ay, isminin iradesi dışında sözde atama listesinde yer aldığını, bu nedenle görevlendirmeden sorumlu tutulamayacağını öne sürdü.
Darbe girişiminden önceden haberinin olmadığını savunan Ay, 15 Temmuz akşamı söz konusu görevlendirmeye yönelik bir girişimde bulunmadığını iddia etti.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti de kabul etmeyen Ay, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.
Sanık avukatının da beyanının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, İrfan Ay'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
14 Ocak 2021 10:21
|Öğretmen ve mühendislerin de olduğu 48 kişiye terörden gözaltı kararı
14 Ocak 2021 09:10
|Terör örgütü TKP/ML'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
13 Ocak 2021 19:20
|Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 5 kadın serbest bırakıldı
13 Ocak 2021 16:57
|Kahramanmaraş'taki FETÖ'nün darbe girişimi davasında yeniden beraat kararı
13 Ocak 2021 16:55
|Tahliye edilince yurt dışına kaçan FETÖ sanığı eski binbaşıya hapis
13 Ocak 2021 15:26
|Antalya'da FETÖ'ye dev operasyon : 41 gözaltı
13 Ocak 2021 15:21
|Edirne merkezli 12 ilde 21 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
13 Ocak 2021 14:57
|Manisa FETÖ'nün hücre evi operasyonunda 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
13 Ocak 2021 14:33
|'Mahrem imam', 17-25 Aralık kumpası sonrasındaki algı operasyonunu anlattı
13 Ocak 2021 12:54