Galatasaray Başkanı Cengiz: Korkmayın aday değilim!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bu canlı yayın öncesinde teknik direktör Fatih Terim'le Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelen Cengiz, "Hocamla görüşemiyoruz yoğunluktan. Lig var, kupa maçları var. Neden yalnız hissettiğini sordum. 'Sinirlendim' dedi" ifadesini kullandı.

Cengiz, şöyle devam etti:

"Karagümrük maçıyla ilgili bir şeyler var. Hocamdan bu yaşta Allah bu sinerjiyi eksiltmesin. Saha kenarında çıldırıyor, tribünde çıldırıyor. Hocama hak veriyorum ben. Bazen hak vermediğimiz oluyor. Sonra iki medeni insan gibi konuşuyoruz. Hocamız anlaşılabilir, konuşulabilir bir insan. Bir saattir konuşuyoruz, bu toplantı olmasa daha da konuşurduk.

'Hocamdan çekinmem, o da benden çekinmez'

Kavgalıydık barıştık diye bir durum yok. Fatih Hocamla olan bir kavgamı medya önünde tartışmam. Hocam söyler zaten, ben de söylerim. İkimiz de güney karakterine sahibiz. İkimiz de lafımızı esirgemeyiz. Kimseden çekinmem. Hocamdan çekinmem. O da benden çekinmez. Ama bunu medya üzerinden yapmayız. Onun bahsettiği şeyler çok başka. Sorun yok. İnsanlar çekirdek aldıysa seyretmek için o çekirdekleri başka zaman kullansınlar."

'33 sene başkan kalsam 33 sene Fatih Terim'le devam ederim'

Cengiz, Terim'in "Mayısta sözüm de bitiyor anlaşmam da bitiyor" şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine "Biz 2+3 yaptık. Opsiyon devam ediyor. Taraflar iptal edene kadar yürür. Bunu hocayla beraber yaptık, hocam öyle olmasını istedi. 'Farklı bir yönetim gelirse ona göre karar verilir' diye yaptık. Hocamın onu demesi o anki gerginlik. Kavgada yumruk saymam. Hocamla devam ederim. Ben 33 sene kalayım, onunla 33 sene devam ederim. Korkmayın kalmayacağım" diye konuştu.

Takımın çok iyi gittiğini ancak yanlış yönlendirmelerin yapıldığını belirten Cengiz, sosyal medyadaki suçlamalara çok üzüldüğünü söyledi. Bunların haksız bulduğunu ifade eden Cengiz, "Bizim göreve gelmemiz bu ayın 22'sinde üç yılı dolduracak. Geçmişini bilmeyen geleceğini yönetemez. Önemli olan fotoğraf değil filmdir. Süreci yakalamaktır" dedi. Cengiz, şunları söyledi:

"Göreve başladığımızda kulüpte genel durum kötüydü. 157 milyon euro'ya yakın borcumuz vardı. Transfer yasağı vardı. Dany ve Chedjou'nun koydurduğu yasak. 25'inde devraldık, 3 iş günü içinde 32 milyon Euro ödememiz gerekiyordu. Yoksa yasak uygulanacaktı. Bunları hallettik. Basketbolda da yasağımız vardı bunu da kaldırdık. Basketbol ve voleybolda toplam borç 80 milyondu, bunu da hallettik. 'Derneğin parasını ne yaptınız?' diye soranlar var. Bizim faiz alacak halimiz yok. Kredi kullandık. Kredinin faizini ödemeye mecburuz.

'Millet UEFA'nın mali disiplinini hafife alıyor'

Bize çok haksız eleştiriler oldu. Durum bu şekildeydi. Başımızda UEFA vardı. Millet UEFA'nın mali disiplinini hafife alıyor. Disipline ilk gittiğimizde 'Bize 4 ay müsaade verin' dedik. Orada 2+1 yıl yasak vardı önlerinde. Onlar projeye önem veriyor. Türkiye'de böyle değil. 'Benim adım şu' dersin, inanmazlar. Onlar inanıyorlar. Bize 4 ay verdiler. Bunun sonunda 67 sayfa rapor verdik. Karşımızda oturan tecrübeli insanlara biz bunları anlattık. UEFA tarihinde ilk defa bir kulübe uzlaşma anlaşması yaptı. UEFA'da da yer yerinden oynadı. Bizi bekleyen Milan ve PSG bizim yolumuzu izledi. Biz UEFA'da avukatsız savunduk kendimizi. Yönetici arkadaşlarımız yardımcı oldular.

'Çok sertleştik birbirimize karşı'

İlk gittiğimizde 'Size avukat lazım' dediler. Biz bu şekilde gittik savunduk kendimizi. 6 milyon euro cezayla yasaklardan kurtulduk. Bu cezayı da ödedik. Sonra bu kurulun üst kurulu olaya dahil oldu. Sayfalarca yazışma yaptık. Çok sertleştik birbirimize karşı. İstese o komitenin bize doğrudan ceza verme hakkı var. Onlar bunu yapmadı, ceza verilmesi için disiplin komitesine sevk ettiler. Biz CAS'a gittik. CAS'a gitmeyin dediler. CAS'ta bir büyük Avrupa kulübünün avukatlara verdiği para 2.5 milyon euro idi. Biz o davayı he usulden hem esastan kazandık. Buna toplam 35 bin İsviçre Frangı ödedik. O dava 4 ay sürdü.

'Kayyum tehlikesinden kurtulduk, 10 yıl sonra ilk defa kar ettik'

Allah'a şükür dönüşümüzde iki yıl üst üste şampiyon olduk. Kayyum tehlikesinden kurtulduk. 10 yıl sonra ilk defa kara geçtik. Borçları ödenebilir hale getirdik. Bunları neden anlatıyorum. Ben bugün varım, yarın yokum. Arkadaşlarım da öyle. Ama ben ve arkadaşlarım bu kadar haksız eleştiriden bıktı. Bu kadar ağır saldırı görmedik biz. Hepsi bıkmış durumda. Hepimizin sinerjisini kara delik gibi emdiler. Hastalıklara direndiğim gibi buna da direniyorum. Hiç kimse bana acımasın. Ben yalnızım. Şikayet etmiyorum. Mücadeleme devam edeceğim tükenene kadar."

'Bu düzenin 3 yıla daha ihtiyacı var, korkmayın aday değilim'

Harcama limitleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Cengiz, "Dün Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) sıkıştırdım. Kimse söylemedi limitleri" dedi. "Gerçek limitler ne? Toplam 44 milyon euro ödemişiz. 68 oyuncu göndermişiz. 62.8 milyon euro kazanmışız. 18 milyon euro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu. Acaba becerikli olsaydık ne olurdu?" diye soran Cengiz, şunları kaydetti:

"18 transferi bir kulübümüz aldı. Gönderdikleri de oldu. Bizim bütün hesaplarımız açık. Yalan dolan yok. Bizans yok, arkadan dolanıp puan almak yok. Her şey açık. Taraftarımız sorgulayıcı, yargılayıcı taraftar. Onlar sorguluyor, biz de cevap veriyoruz. Ben de onlar gibi taraftarım. Bana cevap verilmezse şüphelenirim. Bu açıdan bakarsak 100 milyon euro kar etmediğimiz için suçluyuz. Bu düzenin 3 yıla daha ihtiyacı var. Korkmayın aday değilim.

Bizim sonraki yönetime öyle bir kulüp bırakmamız lazım ki oradan sıçrama yapmalı. Bütün konular birbirine bağlı. Ben gelip 380 milyon TL yapılandırma yaptım. Euro borçlarını TL'ye çevirdim. Bunu ilk ben söyledim. 5 yıl yapılandırma yaptık. 1. yıl bitti, şimdi 10+4'tü 7+2'ye döndü.

Şimdi diyorlar ki 'Neden yapılandırma yaptın?' Sizin için yaptım. Ben ömrümün ne kadar olduğunu bilmiyorum. Diyelim sağlıklıyım. Sosyal medyada hashtag açılıyor. 'Ya transfer ya istifa' 200 dolar ver, sen de yaparsın diyorlar. Bu ne demektir? Benim futbolcularım Türkiye'nin en değerlileri."

'Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi'

Cengiz, Fatih Terim'in istediği İrfan Can Kahveci ve Edin Visca ile ilgili Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birçok kez görüşme yaptıklarını belirtti. Cengiz şunları söyledi:

"Göksel Gümüşdağ ile birkaç defa görüştüm. Kimi görüştüğüm belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. İkisini de konuşunca değer 38 milyon euro... Pazarlık yapıyoruz, beni konuşturmayın. Mayıstan sonrasına çek yazarım, İrfan'ı da diğerini de alırım. Bana engel olabilecek var mı? Kim engel olabilir. Bana bunu öldürseler yapmam.

Bana 'beceriksiz' desinler. Galatasaray'ın geleceğini karartmam. Hocamızla konuştuk, aslan gibi... Hocamız da diyor ki 'Olursa olur, olmazsa da bu kadroyla şampiyon oluruz.' Hocamızın dediği isimler için çalışmalarımız sürüyor. 9 Milyon TL harcama limitimiz var. Ancak sponsorla bir şeyler ayarlayacağız."

Kaynak: Fanatik