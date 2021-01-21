TKGM, olmayan güvenlik soruşturmasını talep ediyor
|21 Ocak 2021 16:10
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ÖSYM'nin 2020/2 KPSS tercihlerini açıklaması sonrasında, kamu kurumları yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıklamaya başladı. Bugün örnek bir açıklama olarak MEB'in duyurusunu yayımladık.
Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi, 657'e eklenen ve personel atamalarında aranan "güvenlik soruşturması" yapılmasını öngören kanun maddesini 2019 yılı Aralık ayında iptal etmişti.
2016 yılı FETÖ darbesi sonrasında yürürlüğe konulan "güvenlik soruşturması" düzenlemesi, binlerce insanın ailesel kayıtlardan dolayı mağdur olmasına sebebiyet vermemesi nedeniyle, AYM kararı sonrasında yeni bir düzenleme yapılmamıştır. 2020 yılı Ocak ayında TBMM'ye sunulan bu yöndeki bir kanun düzenlemesi, tepkiler sonrasında geri çekilmişti. Güvenlik bürokrasinin istediği bu düzenleme, FETÖ'yle irtibatı olmayan binlerce e muhafazakar insanları mağdur etmişti.
Özetle hali hazırda, mevzuatımızda, atamalar öncesinde güvenlik soruşturması yapılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu bağlamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, 2020/2 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan, güvenlik soruşturması belgesinin doldurmaları istemesi doğru bir idari işlem değildir.
İŞTE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DUYURUSU
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