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Z kuşağı, teknolojik altyapısı kuvvetli mesleklere yöneliyor

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu: "Yapay zeka meslekler üzerinde ciddi bir değişim etkisi yaratacak. Z kuşağı bu değişimin farkında ve meslek seçimlerini bu dönüşüm doğrultusunda yapmak istiyor"
 23 Şubat 2021 11:31
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Z kuşağı, teknolojik altyapısı kuvvetli mesleklere yöneliyor

- Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Z kuşağının teknolojik altyapısı kuvvetli mesleklere yöneldiğini belirterek, "Yapay zeka, gençlerin geleceğini ve meslek tercihlerini şekillendirmede ciddi bir rol oynuyor." dedi.

Küçükşabanoğlu, AA muhabirine yapay zeka ve Z kuşağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın meslekler üzerinde ciddi bir değişim etkisi yaratacağını vurgulayan Küçükşabanoğlu, Z kuşağının bu değişimin farkında olduğunu ve meslek seçimlerini bu dönüşüm doğrultusunda yapmak istediğini ifade etti.

- "Yapay zeka mühendisliği, en kazançlı meslekler arasında"

Küçükşabanoğlu, yapay zekanın sadece iş yapış biçimlerini değil, gelecekte meslekleri de büyük ölçüde dönüştüreceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, bot izleme uzmanları, veri bilimcileri, otomasyon gibi yeni meslekler yaratacak ve insanlar tüm sistemlerin nihai denetimcisi olarak kalacak. Veri bilimcilerine yüzde 40 daha fazla para verileceği öngörülüyor. Yapay zeka mühendisliği, en kazançlı meslekler arasında anılıyor.

Bir araştırmada, şirket yöneticilerinin yüzde 80'i yapay zekanın çalışanlarını daha verimli hale getireceğini belirtiyor. Yapay zekanın 2030 yılı itibarıyla küresel ekonomilere yaklaşık 16 trilyon dolar katkı yapması ve milyonlarca yeni iş oluşturması bekleniyor. Öte yandan, yapay zekanın iş kaybı yaratacağından endişe ediliyor. Yapay zeka aslında işlerin verimini artırarak çalışanların daha rahat çalışmalarına yardımcı olacak."

- "Z kuşağının yüzde 40'ı kendi işini kurmak istiyor"

Önümüzdeki dönemde en büyük ticari etkiyi teknolojinin yapacağını ve bunun lokomotifinin nesnelerin interneti, bilgi işlem ve yapay zeka olacağını dile getiren Küçükşabanoğlu, "Yapılan bir araştırmaya göre, araştırmaya katılan gençlerin neredeyse yarısı teknoloji ile alakalı bir iş yapmayı planlıyor. Z kuşağı teknolojik altyapısı kuvvetli mesleklere yöneliyor. Z kuşağının yaklaşık yüzde 40'ı kendi işini kurmak istiyor." diye konuştu.

Küçükşabanoğlu, Z kuşağındaki gençlerin geleceğin meslekleri olarak, bilişim, yazılım ve kodlama mühendisliği, dijital medya uzmanlığı, yapay zeka mühendisliği, uzay teknolojileri, "youtuber" ve "influencerlık" gibi alanları önde gördüğünü belirterek, "Dijitalleşen dünyada insanlar, belirsizlikle beraber gelen korku ve yenilik duyguları arasında gidip geliyor. Pandemi ile birlikte insanların hayatı hızla dijitalleşti. Dijitalleşen dünyaya ayak uydurabilmek için bilgili olmak gerekiyor. Bilgiye sahip olduktan sonra dijitalleşmeden korkmaya gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

- "Toplumumuzun yeni döneme hazırlıklı olması gerekiyor"

AIPA Başkanı Küçükşabanoğlu, son zamanlarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğuna işaret ederek, "Pandemi dönemiyle birlikte ortaya çıkan zaruri ihtiyaçlar, bu süreci daha da hızlandırdı. Bu yeni döneme toplumumuzun hazırlıklı olması gerekiyor. Kendini güncelleyerek bu değişime hazırlıklı olan toplumlar başarılı, kendini güncellemeyen ve hazırlıksız olan toplumlar ise başarısız olacak." dedi.

Küçükşabanoğlu, AIPA olarak, toplumda yapay zeka konusuna dair farkındalık oluşturmayı, bireysel ve kurumsal yetkinliklerin artırılmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"AIPA çatısı altında, ülkemizin dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girme hedefini teknoloji girişimciliği ile hızlandırarak, ülkemizde yeni girişimcilik kültürünü oluşturmak, desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla politikalar üretmeyi hedefliyoruz. AIPA olarak çalışmalarımızı sürdürürken, nüfusumuzun yüzde 31'ini ve yaklaşık 26 milyonluk bir kitleyi oluşturan Z kuşağını önceleyeceğiz."
Anadolu Ajansı
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