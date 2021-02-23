Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Kartalkaya'da
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
|23 Şubat 2021 12:29
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AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 190, Hakkari'de 136, Palandöken'de 122, Yedi Kuyular'da 110, Erciyes'te 95, Uludağ'da 90, Sarıkamış'ta 80, Nemrut Dağı'nda 79, Davraz'da 72, Kartepe'de 71, Çambaşı'nda 70, Murat Dağı'nda 68, Ovacık'ta 65, Haserek'te 60, Ilgaz'da 58, Yıldızdağı'nda 56, Konaklı'da 45, Ergan'da 40, Ladik'te 36, Yıldıztepe'de 35, Yalnızçam'da 27, Hazarbaba'da 25, Denizli'de 23, Kop'ta 22, Mersivan'da 21, Zigana'da 17, Elmadağ'da 14 ve Keltepe'de 10 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|23.02.2021
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|S
|-8
|1
|Ilgaz
|P
|-4
|3
|Kartalkaya
|P
|-4
|4
|Kartepe
|P
|0
|7
|Nemrut Dağı
|P
|-10
|-3
|Palandöken
|P
|-16
|-4
|Sarıkamış
|PB
|-15
|-3
|Uludağ
|AB
|-4
|8
|Yıldıztepe
|P
|-6
|6
(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu, AB: Az bulutlu)
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