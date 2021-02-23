AvivaSA'ya 200 yıllık ortak: Ageas ile imzalar atıldı

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve İngiliz sigorta grubu Aviva iştiraki olan AvivaSA'da önemli bir değişiklik kararı alındı.

AvivaSA'nın ortaklarından Aviva, Birleşik Krallık, İrlanda ve Kanada pazarlarına odaklanacağını, kıta Avrupası'ndaki ve Asya'daki yatırımlarını gözden geçireceğini 2020 yılının üçüncü çeyreğinde açıklamıştı. Karar doğrultusunda Aviva, AvivaSA'daki yüzde 40 hissesini Avrupa'nın öncü sigorta şirketlerinden ve 200 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan uluslararası sigorta grubu Ageas'a satışına ilişkin bugün hisse satın alım sözleşmesi imzaladı.

2021 yılı içinde tamamlanması öngörülen satışın ardından Ageas, Sabancı Holding ile birlikte hayat dışı sigortacılık alanında süregelen başarılı ve istikrarlı iş birliğini, bireysel emeklilik ve hayat sigortası pazarını da kapsayacak şekilde sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı ve AvivaSA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer, Sabancı Holding'in 2011 yılından bu yana sigorta sektöründe ortağı olan Ageas Grubu'nun bugün 14 ülkede sigortacılık sektöründe başarıyla faaliyet gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2007 yılından bu yana Sabancı Grubu'nun değer yaratma gücü ve Aviva Grubu'nun sigorta sektöründeki deneyimiyle etkin bir sinerji oluşturarak, AvivaSA'yı sektörün en güçlü şirketlerden biri yaptık. Bugün AvivaSA, bireysel emeklilik ve hayat sigortalarında yakaladığı liderlik ve büyüme performansıyla sektörde öncü şirketler arasında yer alıyor. Aviva Grubu'nun 2020 yılında yaptığı, faaliyet gösterdiği ülkelerin bir kısmında yatırımlarını gözden geçireceğine yönelik açıklamasını takiben, Aviva ve Ageas Gruplarının AvivaSA hisseleri için satın alım anlaşması imzaladıklarını öğrendik. Ageas'ın hayat dışı sigortacılık alanında süregelen başarılı ve istikrarlı iş birliğimizi, bireysel emeklilik ve hayat sigortası pazarını da kapsayacak şekilde genişletme niyetini memnuniyetle karşıladık. Yeni ortaklık yapısıyla müşterilerimizin finansal geleceklerinde üstlendiğimiz kilit rollerin, ülkemize ve paydaşlarımıza sorumluluklarımızın farkındalığıyla, sürdürülebilir başarısı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutarak hayatlarına değer katmaya ve Türkiye'nin sigorta sektöründeki güvenilir gücü olmaya devam edeceğiz. Sabancı Holding olarak ülkemizin potansiyeline ve 60 yıldır varlığımızı sürdürdüğümüz sigorta sektörünün geleceğine olan inancımızla, Türkiye'nin sigorta sektöründeki güvenilir gücü olmayı sürdüreceğiz."

Ageas Üst Yöneticisi (CEO) Hans De Cuyper ise, "Bu yatırım bize uzun süredir güçlü bir iş birliğimiz olan Sabancı Holding ortaklığıyla, Türkiye'de büyümekte olan hayat sigortası alanına da giriş yapmak adına harika bir fırsat yaratıyor. Halihazırda Aksigorta ile hayat dışı sigorta alanında faaliyet gösteriyoruz. Bu yeni ortaklık ise Türkiye'de hayat ve hayat dışı sigorta olmak üzere iki pazarda da kilit paydaşlardan biri olmamızın önünü açacak." değerlendirmesini yaptı.