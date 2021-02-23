1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Ankara'da koronavirüs numune sayısı yüzde 60 düştü

Ankara'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle birlikte laboratuvarlara gelen numune sayısı da büyük oranda azaldı. Numune Yerleşkesi Moleküler Covid-19 Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Uzman Doktor Gökçe Güven Açık, "Kasım ve aralık ayları bizim için çok yoğundu. Ama şu an bu tedbirlerin artması ve vatandaşlarımızın dikkatiyle de sayılarımız o zamanlara göre yüzde 60 kadar düştü" dedi.
 23 Şubat 2021 23:28
+Aa- Yazdır
Ankara'da koronavirüs numune sayısı yüzde 60 düştü

Ankara'da koronavirüs testlerinin incelendiği İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 5 laboratuvardan biri olan Numune Yerleşkesi Moleküler Covid-19 Tanı Laboratuvarı'nda yürütülen çalışmalar, 24 saat boyunca devam ediyor. Yaklaşık 90 kişinin görev yaptığı laboratuvarda, günlük 6 bine kadar koronavirüs testi yapılabiliyor.

'VİRÜSE AİT PARÇALARI İZOLE EDİYORUZ'

Laboratuvar Sorumlusu Uzman Doktor Gökçe Güven Açık, tüm tarama numunelerinin bu laboratuvarlara geldiğini belirterek, "Örneğin polis teşkilatı, asker, kara kuvvetleri, huzurevleri gibi yerlerden numuneler bize geliyor. Bunlar bize kurye vasıtası ile geldikten sonra 'numune kabul'de kabul edip ardından hemen çalışma listeleri oluşturuyoruz. Ardından da laboratuvarımıza alıp çalışmaya başlıyoruz. Laboratuvarımızda ilk olarak numunelere ekstraksiyon işlemi yapıyoruz. Bu ekstraksiyon işleminde olası virüse ait parçaları izole etmeye çalışıyoruz. Daha sonra PCR'ın çeşitli aşamalarını da gerçekleştirdikten sonra bunları cihazlara veriyoruz ve cihazlardan çıkan pozitif ya da negatif sonuçlarımızı uzmanlarımız yorumluyorlar. Ve son olarak bunları sistemlere giriyoruz" dedi.

'YÜZDE 60 DÜŞTÜ'

Uzman Doktor Açık, salgının Ankara'da pik yaptığı dönemde numune sayılarının da yükseldiğini belirterek, "Kasım ve aralık ayları bizim için çok yoğundu. O dönem bir günde inanılmaz derece çalışıyorduk. Ama şu an tedbirlerin artması ve vatandaşlarımızın dikkatiyle de sayılarımız o zamanlara göre yüzde 60 kadar düştü. 3 nöbet grubumuz var. Her grupta 30 kişi var. Toplamda da 90 kişi olarak çalışıyoruz. Biz bu zamana kadar laboratuvar bulaşı hiç yaşamadık. Ailesinden virüs kapanlar oldu. Onlar da hemen izole edildiler zaten. Biz bu zamana kadar hiçbir şekilde laboratuvar bulaşı yaşamadık" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yerli aşının Faz 2 çalışmasında ilk doz, 52 gönüllüye uygulandı
23 Şubat 2021 21:41		 Bilim insanları, koronavirüsün nasıl yayıldığını ortaya çıkardı
23 Şubat 2021 21:38
Vaka sayısı 9 binin üzerine çıktı
23 Şubat 2021 21:00		 DSÖ: Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor
22 Şubat 2021 20:23
Koronavirüs aşıları hastaneye yatışı ne kadar düşürdü?
22 Şubat 2021 20:10		 Vaka sayısı 8 binin üzerine çıktı
22 Şubat 2021 20:00
ABD'de 2 kadın aşı yaptırmak için yaşlı kılığına girdi
21 Şubat 2021 22:36		 Avustralya'da koronavirüse karşı ilk aşılar bugün yapıldı
21 Şubat 2021 22:30
Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü
21 Şubat 2021 19:01		 Koronavirüs ani görme kayıplarına neden olabilir
21 Şubat 2021 15:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti00:00 - 24 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - 80 yaşındaki Adem amca: Arabanız pislenmesin yavrum23:52 - Uzman çavuş kazadan yara almadan kurtuldu23:45 - SAT komandolarının zorlu eğitimi TRT'de yayınlanacak23:42 - Türkler önerilen günlük tuz miktarının 3 kat fazlasını tüketiyor
23:28 - Ankara'da koronavirüs numune sayısı yüzde 60 düştü23:24 - AvivaSA'ya 200 yıllık ortak: Ageas ile imzalar atıldı23:19 - Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi23:01 - Yerli tüfekte seri üretime geçildi22:52 - Sağlık çalışanını darbeden şüpheli gözaltına alındı22:50 - Koronavirüsü yenen anestezi teknikeri: 10 gün, 10 yıl gibi geldi
22:49 - Prof. Dr. Demir: Kuraklık riski tamamen geçti diyemeyiz22:40 - Almanya'da öğretmenlerin aşılanması yarın başlıyor22:39 - CHP'li Karabıyık'tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama22:31 - Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?22:28 - Göçmen gitti doktor oldu
22:04 - Belediye işçileri greve gitti, çöpler sokaklarda kaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti
24 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kaktüs dikeni 4
Avalon 1
Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela 1
satranç 2
filtre kahve 3
kemal sunal 2
barınak 1
pencere cam filmi 2
tecahül-i arif 1
sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 1
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam