Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilere operasyon
Adana'da faizle para vererek 1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilik şebekesini şafak vakti operasyon düzenlendi. 11 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
|08 Nisan 2021 19:31
|+Aa- Yazdır
Tefecilik suçlarıyla mücadeleyi sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 45 kişiye faiz karşılığı para vererek 1 milyon 750 bin lira vurgun yapan şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye oldukları öne sürülen 11 kişiyi tespit eden ekipler, Cumhuriyet savcılığının şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Bu sabah günün ilk ışıklarıyla 11 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
08 Nisan 2021 20:16
|Mahalleli tarihi eserlerin müzeye taşınmasına izin vermedi
08 Nisan 2021 17:35
|İYİ Partili Yılmaz ve eşi TBMM'de trafik kazasında yaralandı
08 Nisan 2021 15:56
|Doktor, eczacı komşusunu 'otopark' kavgasında bıçakladı
08 Nisan 2021 11:59
|Meteoroloji müdürlükleri adli olayları da aydınlatıyor
08 Nisan 2021 11:16
|Bilim insanları: İngiltere Pazartesi sürü bağışıklığına geçecek
08 Nisan 2021 10:45
|Köpeğe çarpıp kaçan minibüsün sürücüsü kamera kayıtlarından bulundu
08 Nisan 2021 10:44
|Lüks site yönetiminden vatandaşlara 'olayı basına taşıdınız' cezası
08 Nisan 2021 10:43
|Konya'da dedesini boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı
08 Nisan 2021 10:40
|Kilis'te tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı
08 Nisan 2021 10:28