İki kamu personelini darp eden 5 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da İŞKUR İl Müdürlüğünde görevli iki memuru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
|08 Nisan 2021 20:28
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Alınan bilgiye göre, İŞKUR İl Müdürlüğünde iş ve meslek danışmanı olarak çalışan M.Ö. ve V.Ç. görevleri sırasında henüz bilinmeyen nedenle bir grubun saldırısına uğradı.
Darbedilen 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri saldırıyla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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