İki kamu personelini darp eden 5 zanlı tutuklandı

KİT SÖZLEŞMELİ PERSONELİNE VEKALET GÖREVİ VERİLMESİ HALİNDE ÜCRET ÖDENİR Mİ? Sözleşmeli personele vekalet görevi verilmesine rağmen mevzuatta düzenlenmediği için bu görev karşılığında herhangi bir ödeme yapılamamaktadır. ancak Danıştay 12. Dairesi 2020/1374 sayılı Kararında, KHK'nın 58. maddesi uyarınca 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak vekalet ücreti verilmesi gerektiğini belirtmiştir. bu yazımızda Danıştay kararı bağlamında ne yapılabilir konusu ele alınacaktır.