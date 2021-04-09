Kişisel veriler kapış kapış: 170 milyar dolar büyüklüğe ulaştı



Son olarak Facebook ve Yemeksepeti örnekleriyle gündeme gelen bilgi güvenliği küresel çapta bir pazara da dönüşmüş durumda. Sadece 2020'nin ilk 6 ayında 36 milyardan fazla veri sızdırıldı. Kişisel veri denildiğinde isim, telefon numarası, e-mail adresi ve konum bilgimiz akla geliyor ve birçoğumuz bu konuyu önemsemeyebiliyoruz. Peki bu verilerin uluslararası anlamdaki yasadışı piyasalarda alınıp satıldığını biliyor musunuz?

2022'de 170 MİLYAR DOLARI AŞACAK

İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Özdemir ile konuyu görüştüğümüzde Gartner'ın verisine dayanarak 2022 yılında bilgi güvenliğinin 170 milyar doların üzerinde bir değere sahip önemli pazar olacağını söylüyor.

DAKİKADA 500'DEN FAZLA SALDIRI

Dijital dünyada her bir dakikada 500'den fazla siber saldırı gerçekleştiğinin altını çizen Özdemir, "Bu durum bilgi güvenliğini önemli bir pazar haline getiriyor. Öyle ki Son birkaç gün içinde gerçekleşen Yemek Sepeti ve Facebook'a yapılan siber saldırılar ve çalınan veriler konunun ne kadar hassas bir zemine sahip olduğunun önemli ispatıdır. Adı, iletişim ve konum bilgileri önemsiz detaylar gibi gözükmesine karşın, illegal pazarlarda yapılan açık arttırmalarda veri paha biçilmez bir sanat eseri gibidir" değerlendirmesini yapıyor.



ŞİRKETLERİN YÜZDE 5'İ GÜVENLİ

"Bu veriye sahip olan yapıların analizlerle elde edebilecekleri, ortaya çıkarılabilecek bağlantı haritaları inanılmaz düzeydedir" diyen Özdemir sözlerini şöyle devam ediyor: "Örneğin 2017 yılında yüz bin kişinin Twitter'dan yer bildirimlerini analiz ettiğimizde o kişilerin hobileri, dini inanışları, mahremlerine dair pek çok bilgiyi süzebilmiştik. Maalesef dünya üzerindeki şirketlerin sadece yüzde 5'i gerçek anlamda bir koruma yapısına sahip. Pandemi ile dijital dünya kullanımının artması, verinin artması, hackerlar için veri bazlı hareket eden, veri toplayan her şirketleri önemli bir hedef haline getirdi."

BİR YANLIŞ HACKER BİRÇOK DOĞRU İNSANI GÖTÜRÜR

2020 yılının ilk yarısında 36 milyardan fazla veri sızdırıldığını aktaran Şebnem Özdemir, "Sonuç olarak bu olay basit bir açıktan çok öte, dijital dünyayı okyanus sanarken bir akvaryumda sıkışıp kalmış yaşantılara dönüştürebilecek güçtedir. Siz siz olun, her uygulamayı birbirine bağlamayın ve bazı bilgilerinizi doğru girmeyin. Çünkü dijital dünyada bir yanlış hacker/hamle çok doğru insanı götürür."

Orhan Orhun Ünal