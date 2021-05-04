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Bakan Muş'tan 'esnafa 4,63 lira destek' iddiasına yalanlama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "3000+4,63 lira destek almış esnafı, sadece '4,63 lira' destek almış gibi yazmışlar. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır"
 04 Mayıs 2021 11:27
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Bakan Muş'tan 'esnafa 4,63 lira destek' iddiasına yalanlama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bazı haberlerde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde restoran işleten bir esnafa, devletin "ciro kaybı desteği" olarak sadece "4 lira 63 kuruş" verdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın-Kuşadası'ndaki bir esnafa ciro kaybı desteği olarak sadece 4,63 lira verildiği iddialarına yanıt verdi.

Bir bilgi yanlışlığı olduğunu belirten Muş, gelir kaybı desteğinden hak edilen tutarın ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edildiğini hatırlattı. Muş, "Söz konusu şahsın hak ettiği toplam tutar 3 bin 4,63 lira olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 lira ödenmiştir. Yani kişi '3000+4,63' lira almıştır." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına ve iddiayı yalanlamalarına karşın bu olayın manşet yapılmasına da tepki gösteren Muş, "3000+4,63 lira destek almış esnafı, sadece '4,63 lira' destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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