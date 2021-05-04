Bakan Muş'tan 'esnafa 4,63 lira destek' iddiasına yalanlama
|04 Mayıs 2021 11:27
|+Aa- Yazdır
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bazı haberlerde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde restoran işleten bir esnafa, devletin "ciro kaybı desteği" olarak sadece "4 lira 63 kuruş" verdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın-Kuşadası'ndaki bir esnafa ciro kaybı desteği olarak sadece 4,63 lira verildiği iddialarına yanıt verdi.
Bir bilgi yanlışlığı olduğunu belirten Muş, gelir kaybı desteğinden hak edilen tutarın ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edildiğini hatırlattı. Muş, "Söz konusu şahsın hak ettiği toplam tutar 3 bin 4,63 lira olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 lira ödenmiştir. Yani kişi '3000+4,63' lira almıştır." ifadelerini kullandı.
Açıklamalarına ve iddiayı yalanlamalarına karşın bu olayın manşet yapılmasına da tepki gösteren Muş, "3000+4,63 lira destek almış esnafı, sadece '4,63 lira' destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Dün yalanladık.Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 4, 2021
Bugün manşet yapmışlar.
3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar.
Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım.
Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır. pic.twitter.com/KWNxA3Yjsh
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hazine ve Maliye Bakanlığından A grubu kadrolar için açıklama
04 Mayıs 2021 12:36
|MSB'den 'Piyade Er Caner Sarmaşık' açıklaması
04 Mayıs 2021 10:41
|Bakan Pakdemirli: Balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedefliyoruz
04 Mayıs 2021 10:39
|İçişleri Bakanlığı sıkça sorulan 3 soruya daha yanıt verdi
04 Mayıs 2021 09:22
|Gelir Kaybı Desteği çerçevesinde yapılan ödeme miktarı belli oldu
04 Mayıs 2021 09:08
|2 kişide İngiltere varyantı tespit edildi, 30 kişi karantinaya alındı
04 Mayıs 2021 07:35
|Araç muayene istasyonları tam kapanma sürecinde açık mı?
03 Mayıs 2021 21:53
|Emniyet genelgesinin iptali için dava açıldı
03 Mayıs 2021 21:35
|Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor
03 Mayıs 2021 20:57
|Atlı polisler turizm merkezi Çeşme sahillerini denetledi
03 Mayıs 2021 19:32