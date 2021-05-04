TÜİK'in sınıflama değişikliği ile bürokratik işlem azalacak
|04 Mayıs 2021 15:16
|+Aa- Yazdır
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı sınıflamalarda yapılacak değişikliklerde, ilgili yönetmeliğin tamamının değiştirilmesi zorunluluğu ortadan kaldırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının "İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, sorumlu kurumca hazırlanan veya güncellenen sınıflamalar ile bunlarla ilgili teknik dokümanlar, TÜİK tarafından sınıflama sunucusunda yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılacak. Bu çerçevede dijital dünyanın getirmiş olduğu kolaylıklardan faydalanarak daha hızlı, etkin, güncel ve tasarruflu çözüm üretilmiş olacak.
Düzenlemeyle, sınıflamalarda meydana gelecek değişimlerde, tüm yönetmeliğin değiştirilmesi zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Sadece ilgili maddenin değiştirilmesiyle bürokratik işlemler azaltılarak kamuoyunun hızlı ve etkin şekilde bilgilendirilmesi imkanı sağlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler özel ambulanslarla taşınıyor
04 Mayıs 2021 16:26
|Başsavcılık da 'İmamoğlu soruşturması' açıklaması yaptı
04 Mayıs 2021 16:06
|MSB, Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlardan fotoğraf paylaştı
04 Mayıs 2021 15:16
|Diyarbakır'da tam kapanma sürecinde 41 bin 548 kişiye nakdi destek yapılacak
04 Mayıs 2021 14:45
|Emniyet, Kuytul'un 14 yaşındaki oğlunun gözaltında olmadığını açıkladı
04 Mayıs 2021 14:19
|Başkentte muhtarlara korona aşısı yapılmaya başlandı
04 Mayıs 2021 12:50
|Hazine ve Maliye Bakanlığından A grubu kadrolar için açıklama
04 Mayıs 2021 12:36
|Bakan Muş'tan 'esnafa 4,63 lira destek' iddiasına yalanlama
04 Mayıs 2021 11:27
|MSB'den 'Piyade Er Caner Sarmaşık' açıklaması
04 Mayıs 2021 10:41
|Bakan Pakdemirli: Balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedefliyoruz
04 Mayıs 2021 10:39