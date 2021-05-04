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TÜİK'in sınıflama değişikliği ile bürokratik işlem azalacak

Kurumun yaptığı sınıflamalarda yapılacak değişikliklerde ilgili yönetmeliğin tamamının değiştirilmesi gerekmeyecek
 04 Mayıs 2021 15:16
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TÜİK'in sınıflama değişikliği ile bürokratik işlem azalacak

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı sınıflamalarda yapılacak değişikliklerde, ilgili yönetmeliğin tamamının değiştirilmesi zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sorumlu kurumca hazırlanan veya güncellenen sınıflamalar ile bunlarla ilgili teknik dokümanlar, TÜİK tarafından sınıflama sunucusunda yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılacak. Bu çerçevede dijital dünyanın getirmiş olduğu kolaylıklardan faydalanarak daha hızlı, etkin, güncel ve tasarruflu çözüm üretilmiş olacak.

Düzenlemeyle, sınıflamalarda meydana gelecek değişimlerde, tüm yönetmeliğin değiştirilmesi zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Sadece ilgili maddenin değiştirilmesiyle bürokratik işlemler azaltılarak kamuoyunun hızlı ve etkin şekilde bilgilendirilmesi imkanı sağlandı.
Anadolu Ajansı
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