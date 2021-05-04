İki ilimizden karantina haberleri gelmeye başladı
|04 Mayıs 2021 17:46
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GÜMÜŞHANE
Valilikten yapılan açıklamada, Kürtün ilçesinin Gürgenli ve Kızılcadam köyleri ile Özkürtün beldesinin Cayra Mahallesi'nde, Kovid-19 pozitif vaka ile temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Açıklamada, ilgili köyler ile mahallede bugünden itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.
ADIYAMAN
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 36 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 36 evde karantina uygulamasına başlandı.
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