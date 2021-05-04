Belediyenin yaptığı müzik yayını polis tarafından sonlandırıldı
|04 Mayıs 2021 22:41
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Bolu'da, korona virüsle mücadele kapsamında getirilen tam kapanma kararıyla birlikte evlerinde kalan vatandaşlara moral olması ve yerel sanatçılara destek için Bolu Belediyesi "Yerel Sanatçılara destek, Bolu'ya moral" ismiyle Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek olan konser organizasyonu başlattı. Konser için oluşturulan üstü açık otobüste yerel sanatçı Nazlıcan ve müzisyen arkadaşları mahallelerde gezerek mini konserler vermeye başladı.
Bugün saat 20.30'da konser verilecek mahallelere gitmek için hareket eden otobüs kısa süre sonra polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Otobüsün polis aracıyla önü kesilerek durdurulmasına şaşıran belediye yetkilileri otobüsten aşağı indi. Bolu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ergin Yönet polis ekiplerine neden otobüsün önünün kesildiğini sordu. Ekipler ise, "Hıfzısıhha kanununa göre izinsiz olduğu için böyle bir etkinlik yapmanız yasak. Pandemide kimse hasta annesini ziyarete gidemezken yada daha fazla sıkıntı çekerken sizin böyle dışarıda müzik yayını yapmanız doğru değil. Gerekli makamlar tarafından izinli olsa biz sizin güvenliğinizi almak için burada oluruz. Ama şuan sonlandırmak zorundayız" cevabını verdi.
Belediye yetkilileri polis ekiplerinin açıklamalarının ardından müzik yayınını sonlandırdı.
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