İletişim Başkanı Altun'dan, CHP'li Erdoğdu'nun sözlerine tepki
|05 Mayıs 2021 03:15
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Altun, Twitter hesabından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.
"Yıllardır yaptıkları tek şey, aziz milletimizin temsilcilerini idam sehpasıyla tehdit etmek olan zihniyetin mensubu olan bir siyasetçi bugün, Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşlarına ve devletimize hizmet eden bürokratlarımıza hezeyan dolu ifadelerle saldırmış." değerlendirmesinde bulunan Altun, siyasi hayatı boyunca millete hizmetkar olmayı kendine şiar edinen, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda Türkiye'ye çağ atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hadsiz ve ahlaksız tehditlere prim vermeyeceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yıllardır CHP'nin tehdit ve engellemelerine rağmen milletin desteğiyle memlekete hizmet ettiğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:
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