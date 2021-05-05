Vali 'tam kapanma' denetiminde sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti
|05 Mayıs 2021 06:20
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Salgının yayılmasını engellemek amacıyla Karabük'te uygulama noktalarında polis ve jandarma denetimleri aralıksız devam ediyor.
Ekipleri görevleri başında ziyaret eden Gürel, denetimlere katılarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Gürel, neden sokağa çıkmak zorunda olduklarını sordu.
Salgının ciddiye alınmasını öneren Gürel, burada yaptığı açıklamada, "Tam kapanma ile il genelinde denetimlerimiz sıklaştırıldı. Vatandaşlarımızın alınan kararlara uymaları konusunda çok titiz bir çalışma yapıyoruz. Ben alınan kararlara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 24 saat görevde olan görevlilere de teşekkür ediyorum. Bu salgının bitmesi için canla başla hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.
Görevli polis ve jandarma ekipleriyle de sohbet eden Gürel, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı da kutladı.
Gürel'e İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ile İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ eşlik etti.
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