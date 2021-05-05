Bakan Akar: Pençe operasyonlarında 68 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: "Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi."
|05 Mayıs 2021 09:33
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız."
"Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi."
"Her zaman, her olayda mutlaka idari ve adli bir soruşturma yapılıyor."
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