Bakan Akar: Pençe operasyonlarında 68 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar: "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız."

"Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi."

"Her zaman, her olayda mutlaka idari ve adli bir soruşturma yapılıyor."