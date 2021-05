FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler ve son zamanda örgüt yönetiminde yaşanan bölünme tartışmalarına karşı, Türkiye'deki tabanı toparlamak amacıyla FETÖ elebaşı Gülen'in "Her ile bir peygamber, her koğuşa bir sahabe ve dışarıdaki her aileye bir melek" sözü üzerine yeni bir yapılanmaya gidiyor. Örgüt aldığı ağır hasarı onarmak, diğer yandan yeniden taban oluşturmak için kolları sıvadı.

