Üniversite ve unvan bazında vakıf akademisyen maaşları!

7243 sayılı Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen düzenlemeyle birlikte vakıf yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının maaşlarının devlette çalışanlarla eşitlenmesi öngörülmüştü.

Bu konuda, bazı vakıf yükseköğretim kurumları yasal düzenleme açık olmasına rağmen öğretim elemanlarının maaşları konusunda iyileştirme yapmakta geciktiler. Bazıları ise zaten devletten yüksek maaş verdikleri için yasal düzenlemeye uyum noktasında sorun yaşamadılar.

Bilindiği üzere, her yıl YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik kapsamlı bir rapor hazırlanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde 2021 yılına ait Vakıf Yükseköğretim Kurumları raporu yayımlanmıştır. Rapor için tıklayınız.

Söz konusu raporu incelediğimizde halen bazı üniversitelerde özellikle araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi maaşlarında iyileştirme yapılmadığı görülmektedir. Üniversitelerin bu konuda daha fazla geç kalmadan harekete geçmesi gerekmektedir.

2021 yılına ait Vakıf Yükseköğretim Kurumları raporunda yer alan vakıf üniversiteleri akademisyen maaşlarına aşağıda unvan bazında ulaşabilirsiniz.

Profesör maaşlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Doçent maaşlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Doktor öğretim üyesi maaşlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Öğretim Görevlisi maaşlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Araştırma Görevlisi maaşlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.