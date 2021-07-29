Üniversite ve unvan bazında vakıf akademisyen maaşları!
|29 Temmuz 2021 00:04
|+Aa- Yazdır
7243 sayılı Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen düzenlemeyle birlikte vakıf yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının maaşlarının devlette çalışanlarla eşitlenmesi öngörülmüştü.
Bu konuda, bazı vakıf yükseköğretim kurumları yasal düzenleme açık olmasına rağmen öğretim elemanlarının maaşları konusunda iyileştirme yapmakta geciktiler. Bazıları ise zaten devletten yüksek maaş verdikleri için yasal düzenlemeye uyum noktasında sorun yaşamadılar.
Bilindiği üzere, her yıl YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik kapsamlı bir rapor hazırlanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde 2021 yılına ait Vakıf Yükseköğretim Kurumları raporu yayımlanmıştır. Rapor için tıklayınız.
Söz konusu raporu incelediğimizde halen bazı üniversitelerde özellikle araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi maaşlarında iyileştirme yapılmadığı görülmektedir. Üniversitelerin bu konuda daha fazla geç kalmadan harekete geçmesi gerekmektedir.
2021 yılına ait Vakıf Yükseköğretim Kurumları raporunda yer alan vakıf üniversiteleri akademisyen maaşlarına aşağıda unvan bazında ulaşabilirsiniz.
Profesör maaşlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Doçent maaşlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Doktor öğretim üyesi maaşlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Öğretim Görevlisi maaşlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Araştırma Görevlisi maaşlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hangi konfederasyon, toplu sözleşmede memurlar için ne talep ediyor?
29 Temmuz 2021 16:48
|Tarım ve Orman Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
29 Temmuz 2021 08:12
|Y.D. kararına göre ödenen ücretler, nihai aşamada iptal olursa geri istenebilir mi?
25 Temmuz 2021 16:00
|Kamudaki işçi personelin hiyerarşi sorunu!
22 Temmuz 2021 00:02
|2021 YKS Robotu yayında
21 Temmuz 2021 18:26
|BEDK, emsal bilgi edinme kararlarını yayınlamaya başladı
17 Temmuz 2021 16:21
|Gençlik Bakanlığı hem geçen yıl hem de bu yıl GYS açarak takdir topladı
17 Temmuz 2021 15:01
|Memurlar.net en çok indirilen haber uygulamalarından birisi oldu
16 Temmuz 2021 16:22
|Zam yapıldı ama bir çok memur üst vergi dilimine girdi
15 Temmuz 2021 14:04
|İdari makamların işlemlerine davada aranan süre şartı değişti
14 Temmuz 2021 14:58