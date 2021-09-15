2021 Eylül dönemi Doçentlik başvuru tarihleri belli oldu
ÜAK'tan yapılan açıklamada 2021 Eylül Dönemi Doçentlik başvurularının 20 Eylül 2021 ila 30 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacağı açıklandı.
|15 Eylül 2021 13:07
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ÜAK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE
2021 EYLÜL DÖNEMİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU
15 Eylül 2021 / ANKARA
2021 Eylül Dönemi Doçentlik Başvuruları 20 Eylül 2021 günü başlayıp 30 Eylül 2021 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir.
Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için 2021 Eylül Dönemine ait "2021 Eylül Dönemi Doçentlik Başvuru İşlemleri" menüsünü inceleyiniz.
Başvuru Sürecinde İrtibat Bilgileri;
Çağrı Merkezi: 0850 470 0 965
e-Mail: dbsdestek@yok.gov.tr
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