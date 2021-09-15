1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüse yenilen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da özel bir hastanede görev yapan ve korona virüs salgınına yakalanması sonrasında hayatını kaybeden AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz'ün abisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Hasan Feyzi Katıöz, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Sultan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Amcası Ali Katıöz tarafından kıldırılan cenaze namazında Hasan Feyzi Katıöz'ün 3 küçük oğlu da ön safta yer tutarak babalarına son görevlerini yerine getirdi.
15 Eylül 2021 17:36
+Aa- Yazdır
Koronavirüse yenilen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da bulunan özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan 50 yaşındaki doktor Hasan Feyzi Katıöz'ün, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından evinde tedavisine başlandığı ve durumunun ağırlaşması sonucu son iki haftadır Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. 2 haftalık yoğun bakım tedavisine rağmen dün hayatını kaybeden Op. Dr. Hasan Feyzi Katıöz'ün korona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz'ün de abisi olan Op. Dr. Hasan Feyzi Katıöz için ilk tören Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'nda bulunan çalıştığı özel hastane önünde gerçekleştirildi. Burada yapılan törenin ardından Hasan Feyzi Katıöz'ün cenazesi memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesine getirildi. İkindi namazına müteakip tarihi Sultan Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Katıöz'ün cenazesi dualarla Kırtık Mezarlığında toprağa verildi. AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz'ün taziyeleri kabul ederken oldukça üzgün olduğu görüldü.

Emekli imam olan amcası Ali Katıöz tarafından kıldırılan cenaze namazına AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, siyasiler, sağlık camiası ve çok sayıda dost ve seveni katıldı. Merhum Op. Dr. Hasan Feyzi Katıöz'ün 3 küçük oğlu da cenaze namazında ön safta yer tutarak babalarına son vazifelerini yerine getirdi.

Op. Dr. Hasan Feyzi Katıöz'ün evli ve 2'si kız 3'ü erkek 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Avukattan kira artışlarıyla ilgili 3 önemli uyarı
15 Eylül 2021 16:11		 Meyve ve sebze temizliği hayati önem taşıyor
15 Eylül 2021 16:04
Balık tezgahlarında istavrit ve palamut bolluğu yaşanıyor
15 Eylül 2021 15:49		 Prof. Hecer: Turşu'da limon ve sirke zararlı, çay kullanın
15 Eylül 2021 14:43
PCR testi olmayınca otobüse alınmadı... 450 km yürüyecek
15 Eylül 2021 13:29		 Meteoroloji açıkladı: Bu üç il ağustosta hiç yağış almadı
15 Eylül 2021 13:20
Müslüman arkadaşlarından etkilenen Alman Dennis Patrick, İslamiyet'i seçti
15 Eylül 2021 12:51		 Tuzla sahili müsilajdan arındırıldı, dalgıçlar çay keyfi yaptı
15 Eylül 2021 12:43
Meteoroloji'den 3 il için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
15 Eylül 2021 12:38		 Üçüncü doz ikincisine oranla 10 kat daha fazla antikor üretiyor
15 Eylül 2021 12:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:41 - PCR testi zorunluluğu aşılamayı nasıl etkiledi?18:35 - İBB Meclisi'nde on binlerce vatandaşın sosyal yardımlarının kesildiği iddia edildi18:27 - Osmancık'ta 3 okulda karantina kararı18:22 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:14 - Eve dönüş yolu 2 kızı anne ve babasından ayırdı18:07 - Fatih Erbakan'dan 'aşı' açıklaması: Varyantların sebebi aşılar
18:00 - Sosyal medya fenomeni Pucca'ya 1 yıla kadar hapis istemi17:51 - Rekabet Kurumu'nda 2. Başkan görevden ayrıldı17:47 - Çeyrek altın 788 TL'ye geriledi17:43 - Dolar günü düşüşle kapattı17:36 - Koronavirüse yenilen doktor son yolculuğuna uğurlandı17:25 - Siirt'te bekçilere mukavemetten 4 şüpheli tutuklandı
17:13 - İBB, Sancaktepe'de okul yolunu hafriyat dökerek kapattı17:06 - Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki casusluk soruşturmasında 11 şüpheliye dava17:01 - Dikkatini çay bardağıyla dağıtıp ölümün kıyısından aldılar17:01 - Gıdada fahiş fiyat artışının önüne nasıl geçilir?16:54 - AK Partili vekilden manidar paylaşım: Hesap vermeleri gerekir
16:49 - Cezaevine girmek için hırsızlık yaptı! 10 yıla kadar hapsi isteniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zabıta alımında 'torpil' tescillendi! Sınavı 'otobüs ehliyetli' aday kazandı
Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
MEB: PCR testi vermeyene görev vermeyin
10 günlük TCDD Genel Müdürü istifa etti, durumu ne olacak?
9 Kamu kurumu toplamda 374 personel almak için ilana çıktı
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
PCR testi olmayınca otobüse alınmadı... 450 km yürüyecek
130 milyarlık bütçeli kuruma yeni genel müdür vekili!
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine gelecek ismi açıkladı
BİM İcra Kurulu Üyesi: Fiyatları biz değil devlet artırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
problem çözme 1
tavuk göğsü 1
büyük pencereler 2
azizim 1
neden iki adet muz satıyorsun 1
kelle ütülür 2
umarsız 1
Ertan Çekiç 1
beeo 1
itiraf 1
SON İLANLAR
Los Angeles Başkonsolosluğuna Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Karahallı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam