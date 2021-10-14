Marmara'nın batısında bugün kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edremit Körfezi ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Tekirdağ'ın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.