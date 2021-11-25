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25 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

25 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Kasım 2021 00:01
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25 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik 143'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere Madrid'e gidecek.

(Ankara/ 17.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8. İTT Helal Fuarı ve 7. Dünya Helal Zirvesi açılışına katılacak, 37. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapanış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/11.30/15.10)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2021 Yılı Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bayraklı'da hak sahiplerine teslime hazırlanan konutlar ile Manavkuyu, Mansuroğlu ve Salhane mahallelerinde incelemelerde bulunacak. Depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İzmir/13.30-17.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti OSTİM'de OSB Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret edecek.

(Ankara/14.00)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

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1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Küçükbaş Damızlık Koyun Üretim Merkezi Protokol Töreni'ne katılacak, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ile toplantı yapacak, Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenecek "Deprem Konutları" konulu toplantı ile Ticaret Odası ve EBSO toplantısına iştirak edecek.

(İzmir/12.30-19.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Ticaret Bakanları çalışma kahvaltısına katılacak.

(İstanbul/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail Fuarı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı özetini, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

GÜNCEL

1- Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu "İstanbul Eğitim Zirvesi" başlayacak.

(İstanbul/13.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde, E Grubu'nda Galatasaray, Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini konuk edecek; D Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45/Pire/23.00)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus ile karşı karşıya gelecek.

(Minsk/19.30)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda Hatayspor, Polonya'nın Polkowice takımını konuk edecek, C Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi deplasmanda Polonya'nın AZS UMCS Lublin takımıyla, F Grubu'nda OGM Ormanspor, deplasmanda Macaristan'ın Ludovika FCSM Csata ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Hatay/18.30/Lublin/20.00/Budapeşte/22.30)

5- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe Opet, Rusya'nın Dinamo-Ak Bars Kazan takımını konuk edecek; C Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Türk Hava Yolları, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına konuk olacak.

(İstanbul/19.00/Novara/22.00)

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