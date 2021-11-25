Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife yayımlandı

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ

VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2022 YILI TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 talihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tarife

MADDE 4 - (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 649 TL,

b) Sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 1.011 TL,

c) Asliye ceza mahkemeleri:

1) Takip eden davalar için 1.113 TL,

2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 465 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.997 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.113 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.997 TL,

e) İcra Ceza ve Fikri ve Sınai Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 1.113 TL,

f) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.997 TL,

2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 2.248 TL,

ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 - (1) Bu Tarife 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.