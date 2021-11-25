Korsan yayınlar için TFF harekete geçti

AK Parti'nin korsan maç yayınlarının kısa sürede durdurulması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yetki veren kanun teklifi, Meclis Sanayi Komisyonunda kabul edildi. Teklifin görüşmelerinde, futbol karşılaşmalarının yüzde 88'inin kaçak yollardan izlendiği bilgisi verildi.

Kanun dışı yayınların önüne geçmek ve müeyyide sürecini hızlandırmak için TFF'ye yetki verildi. Böylece cezai işlem (engelleme) günler değil de dakikalar içinde çözüme kavuşturulacak. Federasyon, korsan yayınları 10 dakikada kapattırabilecek.

HAPİS CEZASI VAR

Peki yeni kanuna göre sistem nasıl işleyecek? Önce Türkiye'deki maç yayınının internet ortamında hukuka aykırı sunulduğu tespit edilecek. TFF, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL ve benzeri şeklinde) erişimin engellenmesine karar verecek.

Yurt dışındaki maçların hukuka aykırı şekilde yayını için de yayın hakkı sahibinin talebi üzerine bu hüküm uygulanacak. Ayrıca bu tür yayınları yapanlar, şifre kırıcı ürün ve araçların ticaretini, tanıtımını yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yücel KAYAOĞLU