Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu: Tekvandocuyum ama..
Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Kasım 2021 10:41
Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan yakalandı.
Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.
NE OLMUŞTU?
Dün akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı.