Paşinyan'dan 'koridor' pazarlığı

Sputnik Türkçe'nin haberine göre, Paşinyan, "Türkiye'yle ilişkileri düzeltmek istiyoruz ancak koridor açılması konusunu müzakere etmek istemiyoruz, (Güney Kafkasya'da) ulaşım yollarının açılması konusunu müzakere etmek istiyoruz" dedi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ortak açıklamasında koridorla ilgili tek bir cümle dahi bulunmadığını, ulaşım yollarından bahsedildiğini ve bu nedenle koridor meselesine anlam veremediğini kaydeden Paşinyan "Kendilerini 'tek millet, iki devlet' ilan eden Azerbaycan ve Türkiye'ye sormak istiyorum: Ermenistan'ı yok etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz?.. Eğer evet ise, bize direnmekten başka seçenek kalmıyor, eğer hayırsa o zaman haklısınız, bu bölgede barışı tesis etmek için tarihi bir fırsat var" ifadesini kullandı.

Paşinyan, Ermenistan'ın Türk dünyası içine sıkıştığını savunurken, Türk dünyasının bir kısmının da Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden partneri olduğunu ekledi.