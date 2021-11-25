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Çalışma Bakanı açıkladı... Asgari ücrette uzlaşmaya yakınız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız."

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Kasım 2021 10:56
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Bakan Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı.

Komisyonun, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapacağını belirten Bilgin, toplantının yüz yüze gerçekleştirileceğini vurguladı.

- Asgari ücreti 15 kişilik komisyon belirleyecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Bakan Bilgin, Türk-İş'in bir otelde düzenlediği "Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın" konulu eğitim seminerine katıldı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, asgari ücret meselesini uzlaşıyla çözmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Asgari ücret konusunda Sayın Başkanın (Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay) tavrı çok açık; emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz."

- "Kayıtsız iş yeri demek, emekten çalan iş yeri demek"

Türkiye'de sendikalı işçi oranının düşük seviyelerde olduğunu ifade eden Bilgin, iş yerlerinin büyük çoğunluğunun örgütlenmeye karşı olduğunu söyledi.

Toplumun modernleştikçe işçileşme oranının arttığını, işçileşme oranı arttıkça da sendikalaşma oranının da artması gerektiğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu konuda 'Beyaz Bayrak Projesi'ni hayata geçireceğiz. Yani bir iş yeri primlerini yatırıyorsa, prim borcu yoksa, sendikalıysa ona beyaz bayrak vereceğiz ve o bayrağın üzerinde 'Burada düzgün iş vardır, örgütlü iş vardır' yazacak. Kayıt dışılığı ortadan kaldırır. Kayıtsız iş yeri demek, toplumun değerlerinden, emekten, vergiden çalan bir iş yeri demektir. Dolayısıyla biz bu Beyaz Bayrak Projesi ile buna karşı mücadele edeceğiz."

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- "Daha eşit toplum yaratmak kadınların emeğiyle mümkün"

Türkiye'nin büyük bir değişim içerisinde olduğunu dile getiren Bilgin, yıllar içerisinde ivme kazanan bu değişimin son 20 yılda daha da hızlandığını belirtti.

Bilgin, Türkiye'nin modernleşmesiyle kadınların iş gücüne katılım oranının her geçen yıl arttığını ve artmaya da devam edeceğini vurguladı.

Kadına şiddetin kabul edilmez olduğunu kaydeden Bilgin, şöyle devam etti:

"Kadına şiddetin medyada görünür hale gelmesini büyük toplumsal değişimin travmaları olarak düşünüyorum. Bunu yeneceğiz. Bunu yenmek mecburiyetindeyiz. Çünkü kadınlar bizim toplumsal hayatımızın görünen ama daha çok da görünmeyen emeğini ortaya koyan insanlardır. Dolayısıyla onların inşa ettiği hayatın problemli olması bu travmanın yaşanmasıyla ilgilidir. Bu travmayı ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Daha eşit, daha özgürlükçü bir toplum yaratmak kadınların emeğiyle mümkün olacaktır."

#asgari ücret# vedat bilgin
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