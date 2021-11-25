Evde interneti kullanarak 8 dil öğrendi

'Başarılı öğretmenlerin ödüllendirildiği bir model inşa edilmeli'
'Başarılı öğretmenlerin ödüllendirildiği bir model inşa edilmeli'
Bir paket makarna 5 liranın üstüne çıkacak
Bir paket makarna 5 liranın üstüne çıkacak
EPDK'dan 'akaryakıta zam' yalanlaması
EPDK'dan 'akaryakıta zam' yalanlaması
Çalışma Bakanı açıkladı... Asgari ücrette uzlaşmaya yakınız
Çalışma Bakanı açıkladı... Asgari ücrette uzlaşmaya yakınız
Yerli aşı için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
Yerli aşı için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
Kamuda yeni moda: Kayıt dışı yöneticilik...
Kamuda yeni moda: Kayıt dışı yöneticilik...
8 kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
8 kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
Aşı yolu bahane dolu, 'unuttum' 'vaktim yok' 'grip oldum'
Aşı yolu bahane dolu, 'unuttum' 'vaktim yok' 'grip oldum'
'Delil vermeme' için para isteyen terörle mücadele polislerine hapis
'Delil vermeme' için para isteyen terörle mücadele polislerine hapis
Yeni yol haritası belirlendi: Finansal şoklara karşı kararlı duruş
Yeni yol haritası belirlendi: Finansal şoklara karşı kararlı duruş
Korsan yayınlar için TFF harekete geçti
Korsan yayınlar için TFF harekete geçti
Hükümet 'düşük faiz' politikasını kararlılıkla sürdürecek
Hükümet 'düşük faiz' politikasını kararlılıkla sürdürecek
CB Başdanışmanı: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
CB Başdanışmanı: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
Bakan Gül: 1 Aralık'tan itibaren açık görüşler tekrar başlıyor
Bakan Gül: 1 Aralık'tan itibaren açık görüşler tekrar başlıyor
AK Partili Etyemez: Ülkede yokluk yok, her şeyde bolluk var
AK Partili Etyemez: Ülkede yokluk yok, her şeyde bolluk var
Merkez Bankası, BDDK ve bankacılarla bir araya gelecek
Merkez Bankası, BDDK ve bankacılarla bir araya gelecek
Salgın kontrolünde yeni tedaviler de devreye alınacak
Salgın kontrolünde yeni tedaviler de devreye alınacak
Kamu bankaları piyasaya döviz satışı yapmadı
Kamu bankaları piyasaya döviz satışı yapmadı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Trafik kazası geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
Trafik kazası geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
'BAE, Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolar fon ayırdı'
'BAE, Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolar fon ayırdı'
Doktoru saçından çeken hemşireye 1 yıl 6 ay hapis talebi
Doktoru saçından çeken hemşireye 1 yıl 6 ay hapis talebi
MB ile BAE Merkez Bankası işbirliği anlaşması imzaladı
MB ile BAE Merkez Bankası işbirliği anlaşması imzaladı
HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever seçildi
HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever seçildi
Akaryakıta zam yürürlüğe girdi... Litre fiyatı 10 liraya dayandı
Akaryakıta zam yürürlüğe girdi... Litre fiyatı 10 liraya dayandı
Gram altın 100 lira birden düştü
Gram altın 100 lira birden düştü
Halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabına işlem
Halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabına işlem
Meteoroloji 'kar yağışı' için tarih verdi
Meteoroloji 'kar yağışı' için tarih verdi
BAE prensiyle görüşmede dolar dalgalandı
BAE prensiyle görüşmede dolar dalgalandı
Bakan Özer: 3600 ek gösterge öğretmen camiamıza hayırlı olsun
Bakan Özer: 3600 ek gösterge öğretmen camiamıza hayırlı olsun
Ana sayfaHaberler Yaşam

Evde interneti kullanarak 8 dil öğrendi

İclal Dağcı: Kendi başına dil öğrenmek imkansız bir şey değil. Evde interneti kullanarak dil öğrenmek gayet mümkün bir şey. Pek çok ülkede, birden fazla dil bilen insana çok rastlıyoruz. Ben 17 yaşındayım 8 dil biliyorum ve yurt dışına hiç çıkmadım

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Kasım 2021 12:04
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi İclal Dağcı, Türkçe'nin yanı sıra 7 dil daha konuşuyor.

Okulda öğrendiği Arapça ve İngilizce dışında, herhangi bir kurs ya da eğitimci desteği almadan kendi imkanlarıyla yabancı dil öğrenmeye karar veren 17 yaşındaki Dağcı, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca, Almanca ve Rusça öğrendi.

Dağcı, özellikle salgın dönemini yeni diller öğrenmek için fırsata çevirirken, son 11 ayda Almanca ve Rusça dillerini birlikte öğrenerek iki dil daha konuşmaya başladı.

Çocukluktan itibaren yabancı kültürlere ilgisi olduğunu dile getiren Dağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların Türkçe konuşmadan da anlaşabiliyor olduğunu fark ettiği küçük yaşlarında çok heyecanlandığını söyledi.

İclal Dağcı, yabancı dil merakının yaşı ilerledikçe kendisini farklı diller öğrenmeye götürdüğünün altını çizdi.

- "11 yaşındayken kendi kendime Fransızca öğrenmeye başladım"

İngilizce ve Arapçayı ilkokulda öğrenmeye başladığını belirten Dağcı, "Daha sonra bir dili okulda öğrenince herkesle aynı dili öğrenmiş olduğumu fark ettim. Bu yüzden kendi başıma yeni bir dil öğrenmek istedim ve 11 yaşındayken kendi kendime Fransızca öğrenmeye başladım. Herhalde şu anda en iyi konuşabildiğim dil de Fransızca ve diğer dilleri öğrenme cesareti veren de Fransızca oldu." dedi.

Dil öğrenirken bir şeyler izleyerek önce kendisini o dile maruz bıraktığını anlatan Dağcı, şu bilgileri verdi:

"Fransızcayı öğrenirken küçük yaşlarda olduğum için doğru yöntemler kullanamadım. Fakat daha sonra sistemli bir şekilde çalışmayı öğrendim ve elimden geldiğince bütün dilleri unutmamak için vakit ayırıyorum. Mesela Fransızca, benim daha çok akademik olarak ilgilendiğim bir dil, felsefe ve tarih metinlerini oradan okumaya gayret ediyorum. Dante'nin 'İlahi Komedya'sını okuduktan sonra ise kitapla ilgili araştırmaları İtalyanca kaynaklardan yaptım bu süreçte İtalyan edebiyatına ayrı bir ilgim doğdu."

- "17 yaşındayım 8 dil biliyorum ve yurt dışına hiç çıkmadım"

Dağcı, Türkiye'de insanların genelde dillerle ilk olarak okulda tanıştığına değinerek, "Kendi başına dil öğrenmek imkansız bir şey değil. Evde interneti kullanarak dil öğrenmek gayet mümkün bir şey. Pek çok ülkede, birden fazla dil bilen insana çok rastlıyoruz. Ben 17 yaşındayım 8 dil biliyorum ve yurt dışına hiç çıkmadım." ifadelerini kullandı.

Öğrendiği her dilin kişiliğinde yeni bir sayfa açtığını söyleyen Dağcı, "Çünkü bir dili öğrenmek sadece onun dersini çalışıp ezberlemek değil, aynı zamanda size yeni bir kültürün kapısını açıyor. Bu da insana bir bakış kazandırıyor ve ön yargıları kırıyor." diye konuştu.

İclal Dağcı, salgın sürecini de dil öğrenmek için fırsat olarak değerlendirdiğine dikkati çekerek, "Karantina başladığında bunu değerlendirmem gerektiğini fark ettim. İki dili aynı anda öğrenebilir miyim diye kendimi zorlamak istedim açıkçası. Zor bir süreçti ama 11 ayda Almanca ve Rusça öğrenmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Özellikle Rus edebiyatına olan hayranlığım sayesinde dili kişiselleştirmek daha kolay oldu diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

İki yıldır YouTube ve Instagram platformlarını kullanarak içerikler ürettiğini de kaydeden Dağcı, "Üniversite eğitimi için öğrendiğim dilleri sağlamlaştırmak istiyorum. Akademik olarak daha çok kullanmayı düşündüğüm Fransızca ve İtalyancayı da geliştirmek istiyorum." dedi.

#dil# İclal Dağcı# lise# ÖĞRENCİ
Ünlü kayak merkezleri beyaza büründü
Ünlü kayak merkezleri beyaza büründü
İnterpol Başkanlığı'na BAE'den Ahmed Naser Al-Raisi seçildi
İnterpol Başkanlığı'na BAE'den Ahmed Naser Al-Raisi seçildi
Meteoroloji'den 31 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 31 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı
Aksaray'da korkutan görüntü: Yer altı suyu çekildi, yüzey yarıkları oluştu
Aksaray'da korkutan görüntü: Yer altı suyu çekildi, yüzey yarıkları oluştu
Konya'da eşine kızdı 'ettiğimi çekiyorum' deyip alt geçitten atladı
Konya'da eşine kızdı 'ettiğimi çekiyorum' deyip alt geçitten atladı
Şanlıurfa'da baraj göletinde toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı
Şanlıurfa'da baraj göletinde toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı

Bu Habere Tepkiniz

Özel şart koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi

Özel şart koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel alım pozisyonlarına başvuran adaylardan özel firmalardan sertifika alanlar 2007 yılına ait Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde elendi!
Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik kanuna uygun hale getirilmedi!

Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik kanuna uygun hale getirilmedi!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretim görevlisi alımlarında lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren fakülte mezunlarının atama işlemlerinde sakatlık yaşanmaması için yönetmeliği kanuna uygun hale getirmeli!
Süpermarket ürünlerinde 150 TL'ye 30 TL indirim

Süpermarket ürünlerinde 150 TL'ye 30 TL indirim

https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/supermarkette-150-tl-ye-30-tl-indirim?utm_source=display&utm_medium=memurlar&utm_campaign=web-manset-advertorial&utm_content=supermarkette-150-tl-ye-30-tl-indirim&utm_term=6818-fmcg&wt_ds=memurlar.supermarkette-150-tl-ye-30-tl-indirim.web-manset-advertorial.6818-fmcg&dclid=COyz_v7qsfQCFYDjuwgdStEFrg
Gümrük personeline 24 maaşa kadar nakdi ödül verilebilecek. İşte teklifi yapacak makamlar

Gümrük personeline 24 maaşa kadar nakdi ödül verilebilecek. İşte teklifi yapacak makamlar

Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevlerinde yer alan bazı personele verilecek nakdi ödülde usul ve esaslar belirlendi. Taşrada nakdi ödül tekliflerini Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü veya Gümrük Müdürü yapacak
Doğrusa Carrefoursa

Doğrusa Carrefoursa

https://www.carrefoursa.com/kirmizi-etler/c/1045?utm_source=memurlarnet&utm_medium=advertorial&utm_campaign=memurlarnet23kasimiletisimi
AFAD, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü

AFAD, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü

AFAD Başkanlığı dün açıkladığı görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Oturduğu lojmanı alan memurun bu kadar da olmaz dedirten talebine Yönetmelik 'Olur' veriyor

Oturduğu lojmanı alan memurun bu kadar da olmaz dedirten talebine Yönetmelik 'Olur' veriyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yararlanmakta olan lojmanı öncelikli alım hakkı kapsamında satın alan personelin sıra veya görev tahsisli lojmana başvuru yapabileceğini belirtti.
Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?

Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?

Üniversitelerde kişilere özgü personel alımı ilanlarının sıradan hale gelmeye başladığını ne kadar yazarsak yazalım YÖK'ün gerekli adımı atmadığı sürece mesafe alınması imkansızdır. Maalesef ya YÖK durumun farkında değil ya da böyle gelmiş böyle gider modunda.
Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak

Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak

Adalet Bakan Gül '2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönündeki çalışmamızı da sürdüreceğiz' dedi.
Emniyet atama sisteminde değişikliğe gidecek

Emniyet atama sisteminde değişikliğe gidecek

Emniyet Genel Müdürlüğü atama yönetmeliğinde değişiklik yapmak için çalışma yapıyor
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar

Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar

erli aşı 'TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarında sona yaklaşılırken, vatandaşlar aşı için gönüllü olmaya devam ediyor. Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de yerli aşıya ilişkin "On yıllardır aşı üreten ülkeler, üretim anlamında yaklaşık 1 yılda aşılarına kavuştular. Biz aşı yarışına sonradan giren bir ülke olarak 1,5 yılda aslında aşımızı ürettik. Şu an sadece fazını tamamlayıp bunun tescilini almaya uğraşan bir ülkeyiz" dedi.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
İşte en çok dolar alan ve bozduran şehirler

İşte en çok dolar alan ve bozduran şehirler

Döviz yatırımıyla ilgili çok çarpıcı bir liste ortaya çıktı. En çok dövizi hangi şehirlerde yaşayanlar aldı?.. En çok gram altın satışı yapılan iller hangileri?.. Dolarda son durum ne?.. İşte ayrıntılar...