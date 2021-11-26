AK Parti'den yeni anket modeli

Yeni anket metodu ile vatandaşın ayağına gidilecek, ekonomik sıkıntıları dinlenecek ve doğru çözümler üretilecek.

AK Parti, 2023 seçim hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda sık sık anket yapan AK Parti, önümüzdeki ay yeni bir anket daha yaptıracak.

Türkiye gazetesinin haberine göre AK Parti'nin, yaptıracağı ankette farklı bir metot kullanılacak. Yaklaşık 5 bin kişiye 'hangi partiye oy vereceği' sorulacak anket çalışmasında, belirlenen adreslere gidilecek ancak anketör bunu gidince öğrenecek. Belirlenen evde ankete katılacak kişi, doğum günü o günün tarihine en yakın olan vatandaş olacak. Böylelikle, anket çalışmalarının rastgele yapılması sağlanmış olacak.

Biz bilmeyeceğiz

AK Parti kurmayları "Nereye gidileceğini ve kiminle görüşüleceğini biz parti olarak bilmeyeceğiz. Anketörün önüne bir adres listesi çıkacak. Nereye gideceğini aslında o da bilmeyecek. Gittiği evde de kiminle anket yapacağı rastgele olacak. Orada, o güne doğum tarihi en yakın olan 18 yaşından yukarı bir aile bireyiyle anket yapılacak. Evde yoksa da randevulaşacaklar" dedi. AK Parti, söz konusu anketi birkaç hafta içerisinde tamamlamayı planlıyor.

En büyük dert enflasyon

AK Parti ayrıca, yaklaşık 2 bin kişiye 'günlük hayatınızdaki en önemli sorun nedir?' diye de sordu. Vatandaşın yüzde 60'ının üzerinde en çok ekonomik sıkıntılar, işsizlik, gıda enflasyonu ve hayat pahalılığı gibi konulardan şikayet ettiği öğrenildi. Yine, yapılan anketlerde vatandaşın bu problemlerin çözümü konusunda iktidarı işaret ettiği de aktarıldı. Anketlerden gelen sonuçların genelde ekonomi olduğu üzerinde değerlendirmeler yapılırken terör ve eğitim gibi başlıklarla ilgili gelen şikayetlerin neredeyse sıfırlandığı bildirildi.