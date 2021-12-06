Güncel Oyun ve Teknoloji Haberleri Turkmmo'da!

Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
22 farklı şirketin avantajlı teklifleriyle sigortanızı yaptırın, indirimleri kaçırmayın.
22 farklı şirketin avantajlı teklifleriyle sigortanızı yaptırın, indirimleri kaçırmayın.
'Devlet kurumlarının kapısına dayanmanızı hayretle izliyoruz'
'Devlet kurumlarının kapısına dayanmanızı hayretle izliyoruz'
İki şehir arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek
İki şehir arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
Oto pazarında satış korkusu! 'Korkudan araba satamıyorum'
Oto pazarında satış korkusu! 'Korkudan araba satamıyorum'
Bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan 'kur' açıklaması
Bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan 'kur' açıklaması
Asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak
Asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak
Erdoğan'dan asgari ücret 4 bin TL olacak mı sorusuna cevap
Erdoğan'dan asgari ücret 4 bin TL olacak mı sorusuna cevap
Stokçulara sert uyarı: Bedelini ağır ödeyeceksiniz!
Stokçulara sert uyarı: Bedelini ağır ödeyeceksiniz!
Evlilik ve ayrılık sonrası sosyal haklara yönelik merak edilen sorular
Evlilik ve ayrılık sonrası sosyal haklara yönelik merak edilen sorular
İBB'nin kiraladığı lüks araçlar Sayıştay'a takıldı!
İBB'nin kiraladığı lüks araçlar Sayıştay'a takıldı!
Kavcıoğlu: Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
Kavcıoğlu: Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
Markette fiyat dolardan hızlı artıyor
Markette fiyat dolardan hızlı artıyor
İkinci el otomobilde 'al sat' furyası
İkinci el otomobilde 'al sat' furyası
TTB: Vali maaşlarını geçti diye bakanlık maaş artışına itiraz etti
TTB: Vali maaşlarını geçti diye bakanlık maaş artışına itiraz etti
12 kamu kurumu 366 personel almak için ilana çıktı
12 kamu kurumu 366 personel almak için ilana çıktı
Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı
Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı
Ana sayfaHaberler Sizden Gelenler

Güncel Oyun ve Teknoloji Haberleri Turkmmo'da!

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edebilmek teknoloji içerikli siteleri takip etmek gerekiyor. Teknoloji artık o kadar hızlı gelişiyor ki gazete ya da tv üzerinden bu haberleri takip etmek imkansız hale geldi. Bu gelişmeleri internet siteleri üzerinden takip ettiğimiz zaman ise anlık haberdar olabiliyoruz.

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 06 Aralık 2021 23:12
Yazdır
Güncel Oyun ve Teknoloji Haberleri Turkmmo'da!

Teknolojiyi avantajlı ve verimli kullanmak bizlerin elindedir. Bilgisayar oyunları içeriğindeki en önemli başlığı da espor haberleri meydana getirmektedir. Espor , günümüz dünyasında özellikle de gençler arasında hızla popüler olan ve gelişmesini sürekli devam ettiren bir alandır. Espor maçlarına ait gelişmeleri ise oyun haberleri yayınlayan sitelerde artık sık sık karşılaşıyoruz.

Bilgisayar oyunlarının gelişme gösterdiğini kanıtlayan bir diğer olgu da bu oyunların hızla mobil versiyonlarının da çıkmasıdır. O halde oyunseverler bu sitede mobil oyun haberleri içeriğini de takip edebilmektedir.

İnsanlar tüm bu anlattığımız haberlerin içerisinde bir de oyun incelemeleri konusunda başlıklar da görmek istemektedir. Bu incelemeleri ve tartışmaları profesyonel yazılardan okuyarak oyun konusunda en sağlıklı ve en gerçekçi haberlere ulaşabilmektedir.

Bu haberler ve daha fazlasını Turkmmo.com sitesinde bulabilirsiniz.

Oyun Haberleri

Oyun dendiğinde akla elbette ki günümüzde oynanan en popüler oyunlar gelmektedir. Bu oyunları profesyonel şekilde oynayan kişiler ve haberlerini merek eden oyunseverler tarafsız bir gözle hazırlanan oyun haberleri kategorisinde her bilgiyi bulabilir. Aynı zamanda oyun forum sitesi olan Turkmmo'nun forum sayfasında da detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Günümüzdeki popüler oyunları PUBG mobile, valorant, life after, arena of valor, garena free fire, mobile legends gibi çok kapsamlı bir liste oluşturmaktadır. Durum böyle olunca her oyuna yetişebilen bir haber merkezi bulmak sizler için zorlaşabilir. Bu durumda hiç bir bilgiyi aksatmayan, içerikleri zengin tutan, doğruluğu benimseyen, haberciliği olması gerektiğinden de iyi yapmaya çalışan haberin merkezi Turkmmo sitesi oyun başlığıyla okuyucuları beklemektedir. Aynı zamanda bu oyunlara ait oyun kodlarını da Oyun Alışveriş sitesiyle yaptığı etkinliklerde bol bol dağıtmaktadır.

Espor Haberleri

Artık pek çok oyun için Espor maçları düzenlenmektedir. Örneğin valorant, PUBG mobile ve league of legends gibi popüler oyunlarda takımlar oluşturulmaktadır. Bu takımlar aynı oyundaki farklı takımlarla yarışmaktadır. Bu takımların oyuncuları ise artık profesyonel sporcu olarak kabul edilmektedir.

Espor alanındaki oyun türleri, düzenlenen oyun yarışmaları, stratejiler, bilindik oyuncular, bilindik kaptanlarla ilgili bilgilerin detaylarını espor haberleri oluşturmaktadır. Bu haberleri takip etmek yarışmacılar yani oyuncular açısından da çok önemlidir. Dünyadaki başarılı takımları bilmek, bu takımlarla ilgili bilgi sahibi olmak diğer oyunculara da ışık tutabilmektedir.

Bireyler ilgi duydukları belki meslek olarak bile yaptıkları alanların haberlerini sürekli takip etmelidir. Bu sayede geride kalınmaz ve daima ilerlenir. İşte espor da bu alanlardan bir tanesidir. Dolayısıyla da bu alanla ilgili doğru, kaliteli ve detaylı haberleri de sunabilmek profesyonellik istemektedir.

Mobil Oyun Haberleri

Mobil oyunlar akıllı telefon, cep telefonu, cep bilgisayarı gibi taşınabilir teknolojik aletlerde oynanan oyunları kapsamaktadır. Dolayısıyla da oyuncular ve izleyiciler için mobil alan aslında bir adım öteye geçmeye benzetilmektedir. Bu amaçla popüler olan oyunlar aynı zamanda mobil versiyonlarını da çıkartmaya özen göstermektedir. Bu duruma verilebilecek belki de en iyi örnek mobile PUBG alanıdır.

Oyunlar oldukça geniş kapasiteye sahip olduğunda ve sevilerek oynandığında yeni alanlara da açılmaktadır. Bireyler ise işte bu alandaki gelişmeleri, haberleri, özel bilgileri de bilmek isteyecektir. Bu yüzden oyun denince ilk akla gelen site Turkmmo.com sitesi mobil oyun haberleri içeriğini de sayfasına eklemeyi unutmamıştır.

Mobil versiyon oyunlarıyla ilgili her bilgi buradadır. Her bilgiden önceden haberiniz olursa teknolojiye de yetişme şansınız artar. Bu sayede başarı doğru haberciliği takip etmekle gelir.

KAPAT [X]

Oyun İncelemeleri

Oyun dendiğinde haber dendiğinde akla Turkmmo.com sitesi geliyorsa değerlendirmeleri, incelemeleri bildirmeden olur mu?

Popüler olarak oynanan oyunların incelemesini yapabilmek ayrı bir profesyonellik gerektirmektedir. Doğru, tarafsız, detaylı, olması gerektiği gibi yapılan oyun incelemeleri okuyucunun bilgi haznesini genişletecektir.

Oyun Haberlerinin Merkezi Neresidir?

Dünyanın en geniş alanlarından biri olan oyun sektörü habercilik sektörünün içinde de yer alarak okuyucunun bu konudaki eksikliğini gidermektedir. Oyun haberlerinin her alt başlığını düşünen site çalışmalarıyla beraber dikkatleri üzerine toplamaktadır.

Oynanan oyunları değerlendirmesi, oyunla ilgili bilinmeyen, görülmeyen ve ilginç bilgilere yer vermesi, espor alanını da unutmaması, yarışmalara özen göstermesiyle Turkmmo sitesini oyun ve teknolojiyle ilgili tüm gelişmeler için takip edebilirsiniz.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
#
Diş Çekimi Nasıl Yapılır? Neden Diş Çekimi Yapılmalı?
Diş Çekimi Nasıl Yapılır? Neden Diş Çekimi Yapılmalı?
Arkadaşlık uygulamasında bir robotla aşk yaşamak artık bir kurgu değil
Arkadaşlık uygulamasında bir robotla aşk yaşamak artık bir kurgu değil
En iyi erkek spor ayakkabı modelleri indirimli fiyatlar ile Slazenger'da
En iyi erkek spor ayakkabı modelleri indirimli fiyatlar ile Slazenger'da
Sperm testi nedir? Nasıl yapılır?
Sperm testi nedir? Nasıl yapılır?
Kripto Para yatırımına nereden başlamalıyım? İşte doğru yatırımın anahtarı
Kripto Para yatırımına nereden başlamalıyım? İşte doğru yatırımın anahtarı
İstanbul'dan ev almak için en az ne kadar birikiminiz olmalı?
İstanbul'dan ev almak için en az ne kadar birikiminiz olmalı?

Bu Habere Tepkiniz

Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada yer alan kümülatif artış ibaresi nasıl anlaşılmalıdır?
'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacaktır.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocak ayında ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacak.
Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

BDDK bürokratı kızının hesabı üzerinden 'banka hissesi' aldı, müdürlükten uzmanlığa atandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görevden alınmayı haklı bulan derece mahkemesi kararını onadı
Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmete ek puan uygulamasında ilk derece mahkemelerini kararlarını vermiş olup, şu aşamada istinaf kararlarını beklemek daha uygun olacaktır.
Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?

Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?

Kimyagerlerin, 'kimya mühendisleri' ile aynı haklardan yararlanma talebi Danıştay'dan döndü!
Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?

Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?

Vefat eden memurun ikramiyesi hak sahiplerine hangi oranda ödenir?
Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Danıştay Sekizinci Dairesi, görev süresi uzatılmayarak ilişiği kesilen öğretim üyesi hakkında kamu yararından öte kişisel husumetin etkili olduğu gerekçesiyle işlemi iptal etti!
Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, babasına radyoterapi tedavisi için refakat eden ve refakat ettiğine dair sağlık kurulu raporu alan memura, refakat izni verilmemesi işleminde, mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığına karar verdi.
MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

2021 yılında alan değişikliği yapılacak ise bunun 2022 yarıyıl tatili mazeret tayinleri öncesinde yapılması gerekmektedir.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Genç mühendisten enerjide önemli buluş

Genç mühendisten enerjide önemli buluş

Silivri'de yaşayan 25 yaşındaki genç mühendis Erhan Demircioğlu, hidrojen teknolojisinde ana kalp olarak nitelendirilen mebranı emsallerinden 6 kat daha ucuz ve 6 kat daha fazla verimli olarak üretmeyi başardıklarını açıkladı. Silivri'de yaşayan 25 yaşındaki enerji sistemleri mühendisi Erhan Demircioğlu, enerji sektörü için önemli bir buluşa imza attı.
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (04-10)

Haftanın fırsat ürünleri (04-10)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri