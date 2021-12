Aşiretlerden teröre lanet mitingi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, aşiretler ve sivil toplum örgütleri 4 Aralık'ta Meman aşireti lideri Tahir Güven'in öldürülmesini protesto etmek için 'teröre lanet mitingi' düzenledi. Cizre'de İdil Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile mitinge katılan çok sayıda kişi 'Cizre teröre karşı ses, tek yürek' pankartı açıp, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları atarak Tahir Güven'in öldürülmesini protesto etti. Teröre karşı sloganlar atılan mitingde konuşan Meman aşireti lideri Tahir Güven'in oğlu ve eski AK Parti İlçe Başkanı Ferzan Güven, bölgede yaşamanın ve yaşatmanın bir bedeli olduğunu ve bu bedeli en son Tahir Güven'in canı ile ödediğini ifade etti. Güven, "Öldürülen Tahir ağa değil, öldürülen Meman aşireti değil, öldürülen insani değerler ve insani yaşam hakkıdır. Bugün terör örgütlerinin hedeflerinde büyük ve güçlü Türkiye'nin 2023 hedefleri söz konusu olup büyük hedeflerin önü Tahir Güven ve bölgemizdeki insanlar üzerinden engellenmeye çalışılmaktadır. Biz asla buna izin vermeyeceğiz" dedi.

'SON SÖZÜ BİZ SÖYLEYECEĞİZ'

Terörü ve terör örgütlerini meşrulaştıran kişileri lanetlediğini ifade eden Güven, "Devletimizin ve milletimizin verdiği güçle başta terör örgütü PKK, FETÖ terör örgütü ve diğer terör örgütleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Her zaman olduğu gibi var gücümüzle teröre lanet ediyoruz ve edeceğiz. Terör ve faaliyetleri bu bölgede eğitimi, ulaşımı ticareti ve her türlü sosyal ve muasır medeniyetler çerçevesini indirmiş ve bölgemizi bahtsız bir istikbale mahkum etmiştir. Bölge halkı, Tahir Güven ise bu kaderi canları pahasına değiştirmeye çalışıp bunu canları ile ödemiş. Yarının çocuklarını yaşatmak uğruna kendi canlarını feda etmiş şehitlik mertebesine ulaşmışlardır" diye konuştu. Güven, "Son sözü bölücü faaliyetler değil, bölge halkı, Doğu halkı ve tüm Türkiye olarak bizler söyleyeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğimizi, her türlü öldürmeye ve öldürülmeye asla destek vermeyip bunların önüne geçeceğimizi, yeşerecek fidanlar misali evlatlarımıza çok güçlü bir Türkiye bırakacağımızı, bu bölgenin bir evladı olarak belirtmek istiyorum" dedi.