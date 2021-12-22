Bakan Nebati'nin verdiği sürpriz yanıt: Gözlerimin içine bakın, ne görüyorsunuz?
Bakan Nebati'nin verdiği sürpriz yanıt: Gözlerimin içine bakın, ne görüyorsunuz?
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Otomobil fiyatlarında kur indirimi
Otomobil fiyatlarında kur indirimi
Kar yağışı nedeniyle 16 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Kar yağışı nedeniyle 16 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife
Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife
Otomobiller stokçuların elinde patladı
Otomobiller stokçuların elinde patladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakan yardımcısı atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakan yardımcısı atandı
Özel sektörün kamudan alacakları ödenecek
Özel sektörün kamudan alacakları ödenecek
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Cuma gününden itibaren...
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Cuma gününden itibaren...
Askerlik borçlanmasını yılbaşından önce yapmanın katkısı 5 bin 400 lira
Askerlik borçlanmasını yılbaşından önce yapmanın katkısı 5 bin 400 lira
Dövize endeksli mevduat tebliği yayımlandı
Dövize endeksli mevduat tebliği yayımlandı
Bakan Nebati: Bir işçinin evine üzgün gitmesine katlanamayız
Bakan Nebati: Bir işçinin evine üzgün gitmesine katlanamayız
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Komiser yardımcısına iftira suçundan 'KYOK' kararı
Komiser yardımcısına iftira suçundan 'KYOK' kararı
MB: İhracatçı ve ithalatçı firmalara vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek
MB: İhracatçı ve ithalatçı firmalara vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek
Interpol tarafından aranan örgüt mensubu teslim oldu
Interpol tarafından aranan örgüt mensubu teslim oldu
Otomotiv markaları fiyatları düşürmeye başladı
Otomotiv markaları fiyatları düşürmeye başladı
TRT payını kaldıran düzenleme Meclis'te kabul edildi
TRT payını kaldıran düzenleme Meclis'te kabul edildi
Dünya basını TL'deki yükselişi böyle gördü: 'Dolar satma gecesi'
Dünya basını TL'deki yükselişi böyle gördü: 'Dolar satma gecesi'
Altın bir günde yüzde 27,65 düştü
Altın bir günde yüzde 27,65 düştü
Yeni sistemin detayları açıklandı, dolar 12,77'ye geriledi
Yeni sistemin detayları açıklandı, dolar 12,77'ye geriledi
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile 'ek zam'mı görüştü
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile 'ek zam'mı görüştü
Altın fiyatlarında yön ne olur?
Altın fiyatlarında yön ne olur?
İş Bankası Genel Müdürü: Bu sabah itibariyle 1,75 milyar dolar bozduruldu
İş Bankası Genel Müdürü: Bu sabah itibariyle 1,75 milyar dolar bozduruldu
Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor
Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor
BDDK, döviz kuru etkilerine karşı esneklik sağlayacak kararlar aldı
BDDK, döviz kuru etkilerine karşı esneklik sağlayacak kararlar aldı
Memurlar dikkat! Görev tanımınız dışındaki işleri yapmayın
Memurlar dikkat! Görev tanımınız dışındaki işleri yapmayın
ATO Başkanınından üyelerine çağrı: Fiyatları revize edelim
ATO Başkanınından üyelerine çağrı: Fiyatları revize edelim
Dövize endeksli mevduat sisteminde ayrıntılar belli oldu
Dövize endeksli mevduat sisteminde ayrıntılar belli oldu
Market ürünlerinin fiyatlarının düşmesi bekleniyor
Market ürünlerinin fiyatlarının düşmesi bekleniyor
İçişleri'nden evsizler ve sokak hayvanları için genelge
İçişleri'nden evsizler ve sokak hayvanları için genelge
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otomobil fiyatlarında kur indirimi

Kurdaki düşüş sonrası gözler son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomobil piyasasına çevrildi. Kurdaki düşüşün otomobil fiyatlarına ne kadar yansıyacağı merak ediliyordu. Markalar fiyatları aşağı yönlü revize etmeye başladı. Birçok marka fiyatları güncelliyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 22 Aralık 2021 08:00
Yazdır
Otomobil fiyatlarında kur indirimi

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı TL'yi özendirici yeni düzenlemeler, döviz kurlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. TL mevduatın teşvik edilmesi ve kurda yaşanan düşüşlerin ardından gözler son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomotiv piyasasına çevrildi. Dolar/TL bugün 11.10, Euro/TL ise 12.50 seviyelerini gördü.

Kurdaki düşüş sonrası gözler son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomobil piyasasına çevrildi. Dün otomobil markaları bir biri ardına fiyatları güncellemeye başladı. Çoğu marka geçen hafta yaptığı zamları geri çekiyor. Güncelleme nedeniyle dün birçok markanın online fiyat listesine ulaşılamadı. Opel ve Citroen dün yüzde 10 indirim yaparak fiyatları güncelledi. Sabah saatlerinde 490.900 TL olan Opel Crosslan'ın baz versiyon fiyatı, öğleden sonra 445.900 TL olarak revize edildi. Opel Mokka ve Corsa'da da benzer şekilde indirim yapıldı.

İzmit'te üretim yapan Hyundai'de, vergi dilimi değişmeyen modellerde fiyatlar ortalama yüzde 20 düşerken, yeniden yüzde 50 ÖTV baremine giren modellerde ise indirim oranı yüzde 50'ye ulaştı. Vergi dilimi değişen i10'un baz versiyonunda dün 124 bin TL'ye yakın indirim yapıldı. İ10 tüm versiyonları ile yüzde 50 ÖTV dilimine girdi. İ 20 sadece baz versiyonu ile yüzde 50 ÖTV dilimine girebildi. Renault, Nissan, BMW ve Mercedes gibi diğer markalarda da fiyat güncelleme çalışmaları yapılıyor.

Her marka farklı yol izliyor

DÜNYA'ya konuşan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu "Her marka kendi ticari politikası çerçevesinde zam uyguladı. Farklı orta vadeli döviz kuru beklentisi çerçevesinde zam yaptı veya yapmadı. Döviz kurlarının hızlı yükseldiği son haftalarda araçların fiyatlarına aynı oranlarda zamlar yapılmadı. Bu perspektiften bakıldığında önümüzdeki zaman diliminde her marka ve her modelin farklı şekilde fiyatlaması gerçekleşecek. Fiyat değişikliğine gidecek her marka, farklı yöntemler ile bunu yapacak. Fiyat değişimi modele göre de farklılık gösterecek" dedi.

İkinci elde "bekleme" modu

İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv datası şirketi Cardata CEO'su Hüsamettin Yalçın, "Markaların çoğu fiyat güncelliyor. Sıfır fiyatalarında hemen bir geri gitme olmaz ama kampanyalar planlıyorlar. İkinci elde ise şu anda bir düşüş beklemiyoruz. Döviz kuru 11-12 civarında sabitlenirse yaklaşık 20 gün içinde ikinci el fiyatları da geri gelir. Ancak ve ancak kurdaki geri gelme belli bir seviyede sabitlenirse. Şu anda ikinci el otomobil almak isteyenler, almıyorlar. Bekleme moduna geçmişler. Fiyatlarda düşüş olacağı beklentisi var."

Arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk de şu açıklamayı yaptı: "Son dönemde yaşanan fiyat artışları nedeniyle yüksek seviyelerden araç almış olan kullanıcılar, Türk Lirası'nın değer kazanması ile birlikte otomobil fiyatları geri çekilirken, aldıkları seviyelerin altında araç satmak istemeyeceklerdir. Bu nedenle ikinci el piyasasında kısa vadede bir durgunluk gözlemleyeceğiz. Bunun bir benzeri 2020 yılının Kasım ayında yaşanmış ve 8.40'lardan 6.90'lara çekilen USD sonrası ikinci el piyasasında ciddi bir yavaşlama gerçekleşmişti."

1 ayda yüzde 100 zam gelmişti

Döviz kuruna endeksli otomobil fiyatları, 1 ayda yüzde 50'den fazla artmış, bazı modellerde fiyat artışı yüzde 100'ü bulmuştu. Türkiye'de 300 bin TL'nin altında tek bir otomobil modeli kalmıştı. Bugün yapılan indirimlerle, yüzde 50 ÖTV dilimine giren ve 300 bin TL'nin altında olan model sayısı artıyo

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Yeni ekonomi politikasıyla bir taşla 5 kuş vuruldu
Yeni ekonomi politikasıyla bir taşla 5 kuş vuruldu
Bakan Nebati'nin verdiği sürpriz yanıt: Gözlerimin içine bakın, ne görüyorsunuz?
Bakan Nebati'nin verdiği sürpriz yanıt: Gözlerimin içine bakın, ne görüyorsunuz?
Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife
Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife
Halk Ekmek'te kirli oyun
Halk Ekmek'te kirli oyun
Otomobiller stokçuların elinde patladı
Otomobiller stokçuların elinde patladı
Özel sektörün kamudan alacakları ödenecek
Özel sektörün kamudan alacakları ödenecek

Bu Habere Tepkiniz

YÖK'ten hemşirelik programlarıyla ilgili önemli uyarı!
YÖK'ten hemşirelik programlarıyla ilgili önemli uyarı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Hemşirelik anabilim dalı tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili üniversitelere önemli uyarı yaptı!
Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1'e durdurma kararı
Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1'e durdurma kararı
Danıştay Başkanlığı, 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesi verilebilmesi için getirilen yüzde 1 sınırlamasıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenler yarıyıl tatilindeki seminerlere resen mi katılacak?
Öğretmenler yarıyıl tatilindeki seminerlere resen mi katılacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları gereğince ara tatilde, seminer dönemi dışında kalan zamanda, öğretmenler ÖBA ağındaki eğitimlere gönüllülük esasına göre katılabilecektir.
HAGB cezası alan bir kişi polis, bekçi ve asker olabilir mi?
HAGB cezası alan bir kişi polis, bekçi ve asker olabilir mi?
Hakkında taksirli suçtan HAGB kararı verilen kişi polis, asker, bekçi olabilir mi?
Polis adaylığına başvuru şartlarında değişiklik yapıldı
Polis adaylığına başvuru şartlarında değişiklik yapıldı
POMEM'lere giriş şartlarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.
2022 yılı gelir vergisi oranları yayımlandı
2022 yılı gelir vergisi oranları yayımlandı
2022 yılında çalışanlar için gelir vergisi oranları 21 Aralık tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
Danıştay İDDK Maliye personelinin 24 saat esasına göre çalıştırılmasında son noktayı koydu!
Danıştay İDDK Maliye personelinin 24 saat esasına göre çalıştırılmasında son noktayı koydu!
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatınca yürütülen denetim ve tahsilata ilişkin çalışmaların 24 saat çalışma esasına göre yapılabileceğine ilişkin hükmün hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Yönetmelik değişikliği de akademideki kişiye özel ilanları engelleyemiyor!
Yönetmelik değişikliği de akademideki kişiye özel ilanları engelleyemiyor!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından öğretim üyesi kadrolarında kişiye özel şartları engelleyen yönetmelik değişikliği üniversiteler tarafından dikkate alınmamaya devam ediyor!
YÖK, bölüm eşdeğerlik tablosunu güncelledi
YÖK, bölüm eşdeğerlik tablosunu güncelledi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, kamudaki bürokratik iş ve işlemler ile adayların bireysel eşdeğerlik yazısı taleplerinin azaltılması amacıyla hazırlanan bölüm eşdeğerlikleri tablosunda güncelleme yapıldığını duyurdu!
Şartları taşımayan müdürden hangi halde maaş farkları istenmez?
Şartları taşımayan müdürden hangi halde maaş farkları istenmez?
Danıştay 12. Dairesi, gerekli şartları taşımadığı halde müdür kadrosuna atanan ve bilahare başka kadroya atanan ilgiliden müdürlük dönemine ilişkin maaş farkının istenmesini hukuka aykırı bulan mahkeme kararını onadı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor
Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, kar yağışının cuma gününden itibaren yurdu terk edeceğini bildirdi. Yavuz, AA muhabirine, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışının, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde ve Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis çevrelerinde aralıklarla görülmesini beklediklerini söyledi.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021.
2022 vergi, harç ve ceza oranları
2022 vergi, harç ve ceza oranları
2022 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeni yılda uygulanacak tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılı Pasaport ve ehliyet harç ücretleri ne kadar oldu?