Otomobil fiyatlarında kur indirimi

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı TL'yi özendirici yeni düzenlemeler, döviz kurlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. TL mevduatın teşvik edilmesi ve kurda yaşanan düşüşlerin ardından gözler son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomotiv piyasasına çevrildi. Dolar/TL bugün 11.10, Euro/TL ise 12.50 seviyelerini gördü.

Kurdaki düşüş sonrası gözler son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomobil piyasasına çevrildi. Dün otomobil markaları bir biri ardına fiyatları güncellemeye başladı. Çoğu marka geçen hafta yaptığı zamları geri çekiyor. Güncelleme nedeniyle dün birçok markanın online fiyat listesine ulaşılamadı. Opel ve Citroen dün yüzde 10 indirim yaparak fiyatları güncelledi. Sabah saatlerinde 490.900 TL olan Opel Crosslan'ın baz versiyon fiyatı, öğleden sonra 445.900 TL olarak revize edildi. Opel Mokka ve Corsa'da da benzer şekilde indirim yapıldı.

İzmit'te üretim yapan Hyundai'de, vergi dilimi değişmeyen modellerde fiyatlar ortalama yüzde 20 düşerken, yeniden yüzde 50 ÖTV baremine giren modellerde ise indirim oranı yüzde 50'ye ulaştı. Vergi dilimi değişen i10'un baz versiyonunda dün 124 bin TL'ye yakın indirim yapıldı. İ10 tüm versiyonları ile yüzde 50 ÖTV dilimine girdi. İ 20 sadece baz versiyonu ile yüzde 50 ÖTV dilimine girebildi. Renault, Nissan, BMW ve Mercedes gibi diğer markalarda da fiyat güncelleme çalışmaları yapılıyor.

Her marka farklı yol izliyor

DÜNYA'ya konuşan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu "Her marka kendi ticari politikası çerçevesinde zam uyguladı. Farklı orta vadeli döviz kuru beklentisi çerçevesinde zam yaptı veya yapmadı. Döviz kurlarının hızlı yükseldiği son haftalarda araçların fiyatlarına aynı oranlarda zamlar yapılmadı. Bu perspektiften bakıldığında önümüzdeki zaman diliminde her marka ve her modelin farklı şekilde fiyatlaması gerçekleşecek. Fiyat değişikliğine gidecek her marka, farklı yöntemler ile bunu yapacak. Fiyat değişimi modele göre de farklılık gösterecek" dedi.

İkinci elde "bekleme" modu

İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv datası şirketi Cardata CEO'su Hüsamettin Yalçın, "Markaların çoğu fiyat güncelliyor. Sıfır fiyatalarında hemen bir geri gitme olmaz ama kampanyalar planlıyorlar. İkinci elde ise şu anda bir düşüş beklemiyoruz. Döviz kuru 11-12 civarında sabitlenirse yaklaşık 20 gün içinde ikinci el fiyatları da geri gelir. Ancak ve ancak kurdaki geri gelme belli bir seviyede sabitlenirse. Şu anda ikinci el otomobil almak isteyenler, almıyorlar. Bekleme moduna geçmişler. Fiyatlarda düşüş olacağı beklentisi var."

Arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk de şu açıklamayı yaptı: "Son dönemde yaşanan fiyat artışları nedeniyle yüksek seviyelerden araç almış olan kullanıcılar, Türk Lirası'nın değer kazanması ile birlikte otomobil fiyatları geri çekilirken, aldıkları seviyelerin altında araç satmak istemeyeceklerdir. Bu nedenle ikinci el piyasasında kısa vadede bir durgunluk gözlemleyeceğiz. Bunun bir benzeri 2020 yılının Kasım ayında yaşanmış ve 8.40'lardan 6.90'lara çekilen USD sonrası ikinci el piyasasında ciddi bir yavaşlama gerçekleşmişti."

1 ayda yüzde 100 zam gelmişti

Döviz kuruna endeksli otomobil fiyatları, 1 ayda yüzde 50'den fazla artmış, bazı modellerde fiyat artışı yüzde 100'ü bulmuştu. Türkiye'de 300 bin TL'nin altında tek bir otomobil modeli kalmıştı. Bugün yapılan indirimlerle, yüzde 50 ÖTV dilimine giren ve 300 bin TL'nin altında olan model sayısı artıyo