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Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek gösterge uygulamasını da inşallah önümüzdeki yıl hayata geçiriyoruz. Özel sektöründe kendi çalışanlarına hak ettikleri ücreti vereceklerinden şüphe duymuyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Aralık 2021 12:22
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Dünyadaki gelişmeler son 10 yılda daha kritik bir seviyeye ulaştı"

Milletimize karşı sorumluluklarımızı daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Dünyada ve bölgede son 10 yılda yaşanan gelişmeler salgınla birlikte daha kritik bir seviyeye ulaştı.

"Türkiye son 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı"

Türkiye 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı. Ekonomimize yönelik alenen tehditler savruldu, sinsi tuzaklar ukruldu. Gece yarıları başlayan ve kesintisiz süren finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Tüm bu süreçte önümüze çıkan her engeli aşarak mücadele verdi. İçine çekilmek istendiğimiz sosyal, siyasi, psikolojik, ekonomik her türlü tuzağı Allah'ın yardımı ve milletin desteği ile bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Biz bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan hiç sapmadık.

"Halkımızı enflasyon ve faize ezdirmemenin mücadelesini veriyoruz"

Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmaktan bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7'ye biz düşürdük, faizi yüzde 4,5'lara düşüren kimdi o da bizdik. Sizin tarihiniz yüksek enflasyonla yüksek faizle dolu. Halkımızı enflasyon ve faize ezdirmemenin mücadelesini veriyoruz. İşte şimdi o mücadelenin verildiği günlerdeyiz. Yeni bir atılımın içindeyiz. Bu defa da hayırlısıyla istediğimiz netişcelere ulaşacağız.

"Haziran 2023'te seçimimiz en güzel şekilde yapacağız"

Aylardır erken seçim diyor. Erken seçim falan yok, nokta koyuyorum. Bu ülke bir hukuk devletidir, belirlenen tarihte seçim yapılacaktır. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin. Haziran 2023'te seçimimizi en güzel şekilde yapacağız.

"Hep birlikte dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz"

Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz, eski o kötü günlerine döndüremeyeceksiniz, bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ya millet iradesini kabul edeceksiniz ya da kaybedeceksiniz. Türkiye kazanacak, Türk milleti kazanacak, ama siz kaybedeceksiniz. Hep birlikte büyüyeceğiz, yükseleceğiz, dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz.

Çalışanlarımızın gelirlerini arttırmaya yönelik ciddi adımlar attık. Asgari ücrete yüzde 50 ile tarihimizin en yüksek artışını yaptık. Asgari cüreti vergi dışı da bıraktık. On yıllardır ne deniyordu, asgari cüret vergi dışı kalsın. Bunu da bizim iktidarımız başardı. Tüm çalışanların asgari cüret rakamı kadarki gelirlerini de aynı kapsama aldık. Memurlarımız da toplu sözleşme artışına ilave olarak aylık ortalam 300 liralık cüret artışı sağladık. 3600 ek gösterge uygulamasını da inşallah önümüzdeki yıl hayata geçiriyoruz. Özel sektöründe kendi çalışanlarına hak ettikleri ücreti vereceklerinden şüphe duymuyoruz.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Bir müjde de orman işçilerimize vermek istiyorum. Son 19 yılda 5.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Orman köylümüzün gelirinde önemli bir artış yapıyoruz. Yılbaşından itibaren ve Temmuz ayı itibariyle yüzde 23 olmak üzere yıllık ortalama yüzde 51 oranında arttıryoruz. Bu artışların hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizde bir süredir aşanan kuraklık nedeniyle buğday, arpa, yulaf, nohut üreticilerimiz verim kaybı yaşamıştır. 651 bin üreticimize kuraklık desteği ödemesi yapıyoruz. 2.6 milyar lira kuraklık desteğini çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık.

KAPAT [X]

7 yıl aradan sonra MEB şurasını topladık, önemli kararlar alındı. Bu kararlar eğitimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmasında bize yol gösterecektir. Artık ülkemizdeki 251 OSB'nin tamamında mesleki eğitim merkezleri faaliyete geçmiştir.

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