Test kuyruğu sokaklara taştı, acillere başvuruda iki kat artış

Resmi Gazete'de yayınlandı: 2 ilin sınırı değişti
Resmi Gazete'de yayınlandı: 2 ilin sınırı değişti
Erdoğan ile Bahçeli ne görüştü?
Erdoğan ile Bahçeli ne görüştü?
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var
İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var
Aile Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak
Aile Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak
Elektrikte ucuz tarifeden 23 milyon abone yararlanacak
Elektrikte ucuz tarifeden 23 milyon abone yararlanacak
Erdoğan: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Erdoğan: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
15 soruda memur maaşlarına yapılan zam
15 soruda memur maaşlarına yapılan zam
Zincir marketler kasa yakınında artık bunları da bulundurmak zorunda
Zincir marketler kasa yakınında artık bunları da bulundurmak zorunda
İBB durdurduğu metro inşaatının tünellerini molozla kapatıyor
İBB durdurduğu metro inşaatının tünellerini molozla kapatıyor
TOGG dünya sahnesinde
TOGG dünya sahnesinde
Bakan Özer'in kameralar karşısında müdürleri fırçalaması ne kadar doğru?
Bakan Özer'in kameralar karşısında müdürleri fırçalaması ne kadar doğru?
Çataklı'dan İBB açıklaması: 34 dosyadan 21'i incelendi
Çataklı'dan İBB açıklaması: 34 dosyadan 21'i incelendi
Bakan Koca, okulların kapanmasında son noktayı koydu
Bakan Koca, okulların kapanmasında son noktayı koydu
Kazada 2 öğrenci hayatını kaybetti, Rektör gözyaşlarını tutamadı
Kazada 2 öğrenci hayatını kaybetti, Rektör gözyaşlarını tutamadı
Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Müfettişler, sıfır araçların stoklandığını belirledi
Müfettişler, sıfır araçların stoklandığını belirledi
Sendika ikramiyesinde 'yüzde 1'i uygulamayın' talimatı
Sendika ikramiyesinde 'yüzde 1'i uygulamayın' talimatı
Memur-Sen hesapladı: 2021'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?
Memur-Sen hesapladı: 2021'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?
'Katar Yatırım Otoritesi, yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul'a ortak olacak'
'Katar Yatırım Otoritesi, yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul'a ortak olacak'
Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Bakan Özer'den il milli eğitim ve okul müdürüne tepki: Siz ne iş yaparsınız?
Bakan Özer'den il milli eğitim ve okul müdürüne tepki: Siz ne iş yaparsınız?
Bu belediyede asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
Bu belediyede asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
Hamile çalışanına 'mobbing' uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza
Hamile çalışanına 'mobbing' uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza
Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi
Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi
Memur zam cetveline itiraz Danıştay'da son buldu
Memur zam cetveline itiraz Danıştay'da son buldu
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Ana sayfaHaberler Yaşam

Test kuyruğu sokaklara taştı, acillere başvuruda iki kat artış

Kovid vakalarının tırmanışa geçmesinin ardından İstanbul ve Ankara'da yüzlerce kişi koronavirüs testi yaptırmak için hastanelere akın ediyor. Zaman zaman hastanelerde kuyruklar sokaklara kadar taşıyor. Hastane acillerine başvurularda son bir haftada 2 kat artış yaşandı. Testlerdeki pozitif oranlarının da yüzde 10'dan yüzde 25'lere çıktığı belirtiliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 06 Ocak 2022 07:50
Yazdır
Test kuyruğu sokaklara taştı, acillere başvuruda iki kat artış

Koronavirüs vakalarının 60 binlere dayanmasıyla birlikte hastanelerin PCR test merkezlerinde yoğunluk arttı. Toplam vaka sayısının yarısından fazlasının olduğu İstanbul'da, hastanelerdeki Kovid-19 yoğunluğu zirve yaptı. Okmeydanı, Bağcılar, Bakırköy, Şişli Etfal ve Çapa'da Kovid-19 şüphesiyle test yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruklar son 2 günde sokaklara taştı. Hastane acillerine başvurularda son bir haftada 2 kat artış yaşandı. Testlerdeki pozitif oranları da yüzde 10'dan yüzde 25'lere çıktı.


ANKARA DA AYNI

Başkentte de benzer bir manzara var. Ankara Şehir Hastanesi'nde geçen hafta acil birimi 500-600 Kovid şüpheli hastaya bakarken bu rakam Omicron varyantıyla birlikte bu hafta başlarında iki bine yaklaştığı belirtildi. Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nin test merkezi önünde de durum farklı değil. Sabah 08.00'den gece saat 23.00'e kadar PCR test işleminin yapıldığı merkezin önünde ki uzun kuyruk dikkat çekiyor. Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde test verme işlemi 24 saat yapılıyor. Hastane'nin Kovid-19 servisinde yapılan PCR test işlemindeki uzun kuyruk hastanenin dışına taşmış durumda.


POZİTİFLER 2 KAT ARTTI

Bazı hastaneler, Omicron varyantının yatan hasta sayısını artırma ihtimaline karşı tedbir çalışmalarına başladı. Salgınla ile mücadelede öncü olan hastanelerin başhekimleri, vatandaşa tedbir çağrısı yaptı.

Sancaktepe İlhan Varank Hastanesi ve Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu: 2 hafta önce günlük ayaktan başvuran hasta sayısı yaklaşık 1700-1800 iken şu an bu rakamlar 3 bin 400'lere ulaştı. İlave olarak PCR pozitiftik oranları yaklaşık olarak 2 kat arttı. Omikron varyantı son derece hızlı bulaştığı herkesçe biliniyor. Bu noktada bize düşen kişisel tedbirleri alıp uygulamamız.


YÜZDE 30'LUK ARTIŞ

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İsmail Koyutürk: Beyoğlu bölgesindeki 13 hastanenin PCR testlerini biz inceliyoruz. Bu bölgede geçen ay 4 bin 600 PCR testi yaparken, şimdilerde ise 12 bin test yapılıyor. Testlerin yüzde 30'u pozitif çıkıyor. Yani her gün neredeyse 4 bin hasta pozitif oluyor. Ayrıca yatan hasta ve yoğun bakıma gidiş oranlarında ciddi artış yok. Artan aşılama bu sürece olumlu yansıyor, bir nevi sürü bağışıklığı sağlanıyor. Şu an pek çok hasta salgını ayakta atlatıyor. En iyi temennim aşılama ve sürü bağışıklığı yoluyla bu hastalığı yıl içinde son bulması.


AŞI GÜCÜNÜ UNUTMAYIN

Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Özgür Yiğit: Bizim hastanemize son iki haftadır ayaktan başvuru sayısında 3 kat artış var, ancak bu durum hastaneye yatışlara yansımış değil. Bu açıdan sevindirici ama bu durumun önümüzdeki döneme yansımaları nasıl olur bilemiyoruz. Omikron gözlemlerimize göre daha hafif seyrediyor fakat çok hızlı bulaşıyor. Yeniden kısıtlama olmaması için herkesin çok dikkatli olması ve tedbirlere uyması lazım. Artık elimizde Turkovac başta olmak üzere Biontech ve Sinovac gibi aşı imkanları var. Her vatandaş aşı yaptırmalı.


En çok vaka gençlerde

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: İstanbul diğer şehirlerin 4-5 haftada geldiği vaka artışlarına çok kısa sürede gelebiliyor. Günde 3 bin 500 kişi PCR testi yaptırmak için hastanemize başvuruyor. Tüm branşlarda, PCR dahil acil başvurularımız 5 binli rakamlara ulaştı. Bu sağlık sistemi olarak ayaktan başvurularda ciddi bir yükü aldığımız anlamına geliyor. Vatandaşlarımızdan topyekün bir duyarlılık bekliyoruzVakalarda en büyük grup gençler. Şimdi bir de çocuk yaş grubu eklenmeye başladı. Daha çok hareketli, dinamik ve maske ile mesafe anlamında uyum sağlamada biraz zayıf kaldığımız grubu kastediyoruz.

1 GÜNDE 66 BİN 467 POZİTİF: VAKA SAYISI REKOR KIRDI

Türkiye'de Kovid-19 salgını başladığından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Dün, 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 salgınında daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 16 Nisan 2021'de 63 bin 82 olarak gerçekleşmişti.

KAPAT [X]

İstanbul'da artış Ankara'da düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı, 1 ilde ise aynı kaldı. Her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü şehir Kırklareli oldu. Bu ili, Çanakkale ve Eskişehir izledi. En az vaka da Van'da görüldü. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller Eskişehir, İstanbul, Gümüşhane, Kırklareli ve Edirne oldu. Her 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı, Ankara'da bir haftada 144,1'den 129,82'ye düştü. İstanbul'da ise 244,15'ten 303,51'e, İzmir'de de 67,97'den 68,54'e yükseldi.

Aybike Eroğlu Muhammed Kurtar

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Milli Piyango yılbaşı talihlisi çekini teslim aldı
Milli Piyango yılbaşı talihlisi çekini teslim aldı
2021'de 2 bin 800 kadın şiddet başvurusu yaptı
2021'de 2 bin 800 kadın şiddet başvurusu yaptı
İstanbul'da toplu ulaşımda engelliye geçit yok
İstanbul'da toplu ulaşımda engelliye geçit yok
Kovid-19 vakaları K9 köpekler ile tespit edilecek
Kovid-19 vakaları K9 köpekler ile tespit edilecek
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
Erdoğan ziyaret etti, mahalleye okul projesi başladı
Erdoğan ziyaret etti, mahalleye okul projesi başladı

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesi'nden 'tıbbi ihmal' ile ilgili üç önemli karar
Anayasa Mahkemesi'nden 'tıbbi ihmal' ile ilgili üç önemli karar
'Tıbbi ihmal' ile ilgili üç mahkeme kararı AYM'den döndü!
Devlet Memuru, amiri ve müdürü tarafından verilen 'diğer görevleri' yapmak zorunda mı?
Devlet Memuru, amiri ve müdürü tarafından verilen 'diğer görevleri' yapmak zorunda mı?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe açılan davayı sonuçlandırdı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi
POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi
Polis Akademisi Başkanlığı daha önce 8 bin olarak duyurulan POMEM kontenjanının 10 bin yükseltildiğini duyurdu.
Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!
Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltme yapılmalı!
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurlara verilen seyahat kartının kimlere verilebileceğine dair ilgili birimlere yazı gönderdi.
2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre: 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme için adaylar tercih alınacak.
Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!
Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!
Yükseköğretim kurumları tarafından güz ve bahar dönemlerinde ilan edilen lisansüstü öğrenci alım ilanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak merkezi bir sistemden herkesin erişimine açılmalıdır!
Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?
Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?
Danıştay, cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesine hukuka uygun buldu
Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!
Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!
Sayıştay Başkanlığı, 2020 yılı Kurumsal Dış Denetim Raporunda üniversitelerdeki akademik kadrolara bir kişi başvuruyor uyarısında bulundu!
Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?
Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı alımında şahsen başvuru dayatmasını kaldırmalı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Gürcan Karakaş, yerli otomobili tanıttıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı
Gürcan Karakaş, yerli otomobili tanıttıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de yeniliklerini ve ilklerini dünya kamuoyuyla paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Bu maskeler Omicron'dan korumuyor!
Bu maskeler Omicron'dan korumuyor!
İşte bilim insanlarından Omicron'dan korunmak için çeşitli maske tavsiyeleri..