Test kuyruğu sokaklara taştı, acillere başvuruda iki kat artış

Koronavirüs vakalarının 60 binlere dayanmasıyla birlikte hastanelerin PCR test merkezlerinde yoğunluk arttı. Toplam vaka sayısının yarısından fazlasının olduğu İstanbul'da, hastanelerdeki Kovid-19 yoğunluğu zirve yaptı. Okmeydanı, Bağcılar, Bakırköy, Şişli Etfal ve Çapa'da Kovid-19 şüphesiyle test yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruklar son 2 günde sokaklara taştı. Hastane acillerine başvurularda son bir haftada 2 kat artış yaşandı. Testlerdeki pozitif oranları da yüzde 10'dan yüzde 25'lere çıktı.



ANKARA DA AYNI

Başkentte de benzer bir manzara var. Ankara Şehir Hastanesi'nde geçen hafta acil birimi 500-600 Kovid şüpheli hastaya bakarken bu rakam Omicron varyantıyla birlikte bu hafta başlarında iki bine yaklaştığı belirtildi. Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nin test merkezi önünde de durum farklı değil. Sabah 08.00'den gece saat 23.00'e kadar PCR test işleminin yapıldığı merkezin önünde ki uzun kuyruk dikkat çekiyor. Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde test verme işlemi 24 saat yapılıyor. Hastane'nin Kovid-19 servisinde yapılan PCR test işlemindeki uzun kuyruk hastanenin dışına taşmış durumda.



POZİTİFLER 2 KAT ARTTI

Bazı hastaneler, Omicron varyantının yatan hasta sayısını artırma ihtimaline karşı tedbir çalışmalarına başladı. Salgınla ile mücadelede öncü olan hastanelerin başhekimleri, vatandaşa tedbir çağrısı yaptı.

Sancaktepe İlhan Varank Hastanesi ve Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu: 2 hafta önce günlük ayaktan başvuran hasta sayısı yaklaşık 1700-1800 iken şu an bu rakamlar 3 bin 400'lere ulaştı. İlave olarak PCR pozitiftik oranları yaklaşık olarak 2 kat arttı. Omikron varyantı son derece hızlı bulaştığı herkesçe biliniyor. Bu noktada bize düşen kişisel tedbirleri alıp uygulamamız.



YÜZDE 30'LUK ARTIŞ

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İsmail Koyutürk: Beyoğlu bölgesindeki 13 hastanenin PCR testlerini biz inceliyoruz. Bu bölgede geçen ay 4 bin 600 PCR testi yaparken, şimdilerde ise 12 bin test yapılıyor. Testlerin yüzde 30'u pozitif çıkıyor. Yani her gün neredeyse 4 bin hasta pozitif oluyor. Ayrıca yatan hasta ve yoğun bakıma gidiş oranlarında ciddi artış yok. Artan aşılama bu sürece olumlu yansıyor, bir nevi sürü bağışıklığı sağlanıyor. Şu an pek çok hasta salgını ayakta atlatıyor. En iyi temennim aşılama ve sürü bağışıklığı yoluyla bu hastalığı yıl içinde son bulması.



AŞI GÜCÜNÜ UNUTMAYIN

Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Özgür Yiğit: Bizim hastanemize son iki haftadır ayaktan başvuru sayısında 3 kat artış var, ancak bu durum hastaneye yatışlara yansımış değil. Bu açıdan sevindirici ama bu durumun önümüzdeki döneme yansımaları nasıl olur bilemiyoruz. Omikron gözlemlerimize göre daha hafif seyrediyor fakat çok hızlı bulaşıyor. Yeniden kısıtlama olmaması için herkesin çok dikkatli olması ve tedbirlere uyması lazım. Artık elimizde Turkovac başta olmak üzere Biontech ve Sinovac gibi aşı imkanları var. Her vatandaş aşı yaptırmalı.



En çok vaka gençlerde

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: İstanbul diğer şehirlerin 4-5 haftada geldiği vaka artışlarına çok kısa sürede gelebiliyor. Günde 3 bin 500 kişi PCR testi yaptırmak için hastanemize başvuruyor. Tüm branşlarda, PCR dahil acil başvurularımız 5 binli rakamlara ulaştı. Bu sağlık sistemi olarak ayaktan başvurularda ciddi bir yükü aldığımız anlamına geliyor. Vatandaşlarımızdan topyekün bir duyarlılık bekliyoruzVakalarda en büyük grup gençler. Şimdi bir de çocuk yaş grubu eklenmeye başladı. Daha çok hareketli, dinamik ve maske ile mesafe anlamında uyum sağlamada biraz zayıf kaldığımız grubu kastediyoruz.

1 GÜNDE 66 BİN 467 POZİTİF: VAKA SAYISI REKOR KIRDI

Türkiye'de Kovid-19 salgını başladığından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Dün, 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 salgınında daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 16 Nisan 2021'de 63 bin 82 olarak gerçekleşmişti.

İstanbul'da artış Ankara'da düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı, 1 ilde ise aynı kaldı. Her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü şehir Kırklareli oldu. Bu ili, Çanakkale ve Eskişehir izledi. En az vaka da Van'da görüldü. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller Eskişehir, İstanbul, Gümüşhane, Kırklareli ve Edirne oldu. Her 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı, Ankara'da bir haftada 144,1'den 129,82'ye düştü. İstanbul'da ise 244,15'ten 303,51'e, İzmir'de de 67,97'den 68,54'e yükseldi.

