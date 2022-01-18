Ali Babacan'a isyan etti. Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası

Kovancılar'da DEVA Partisi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Adem Sağır, Genel Başkanları Ali Babacan'ın, son günlerde seslendirdiği şarkıdan dolayı tartışılan Sezen Aksu'ya destek mesajı atmasının ardından olaya tepki göstererek partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adem Sağır, "Dün akşam Genel Başkanımızın twitter üzerinden bir paylaşımı var. Bizler de bu twite duyarsız kalmak istemedik. Çünkü Allah Resulü'nün (Sallallahü aleyhi ve sellem) hak davasını bir karar bilip mücadele eden neferler olarak İslamiyet'e ve ilk insan Hz. Adem ve Hz. Havva annemize yapılan hakarete duyarsız kalamayız, kalmayacağız da. Her gün İslamiyet'e bir saldırı yapılıyor. Biz de insanoğlu olarak Allah-u Teala'ya vereceğimiz hesaplar vardır. Bu hesabı vereceğimiz zaman vicdanlı bir şekilde, onurlu bir şekilde durmalıyız, siyaset için kişiliğimizi ve şahsiyetimizi kaybedip onursuz yaşayacağımıza Allah bize 3 dakika yaşamayı nasip etmesin. Şerefli ve onurlu duruş her zaman bizler için çok önemlidir. Sırf bir yerlere geleceğiz rant elde edeceğiz diye dini bu işlere alet edemeyiz. Bizler bir kez daha buradan söylüyoruz, Hz. Adem benim atamdır Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) benim son peygamberimdir. İmanın şartlarından biri olan peygamberlere iman bugün benim imanımdır. Sizlerden ricam hakkınızı bizlere helal etmenizdir. Elimizden geldiğince partimizi en iyi şekilde temsil ettik, devletimizin bekası bizim için her şeyden üstündür. Devletin bekasını esas bilip ölene kadar devletimiz için mücadele etmeye edeceğiz. Bulunduğum DEVA Partisinden istifa ediyorum" dedi.

Babacan sosyal medya hesabından ne demişti?

Deva Partisi lideri Ali Babacan sosyal medya hesabından; "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir.

Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır.

#SezenAksu'nun hedef alınması kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl bir açıklama yapmıştı?

"Son zamanlarda İslam'ın kutlu elçileri Hz. Adem ve Hz. İsa peygamberlerimize; insanlığın ortak değeri Hz. Havva ve iffet abidesi Hz. Meryem annelerimize yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığına şahit olmaktayız.

Öncelikle bilinmelidir ki Hz. Adem (a.s.), ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamberdir. Bu yönüyle vahye muhatap olmuş; akıl, şuur, irade gibi hususiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de "halife" olarak nitelenen Hz. Adem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır.

Aynı şekilde Yüce Allah, "Allah katında İsa'nın yaratılmasındaki durum, Adem'in durumu gibidir." (Al-i imran, 3/59) buyurarak Hz. İsa'nın yaratılışındaki ilahi kudrete ve onun mucizevi doğumuna açıkça vurgu yapmıştır. Tevhit inancının örnek şahsiyetleri olarak Hz. İsa ve onun mutahhar annesi Hz. Meryem, Allah'ın ezeli hitabına mazhar olan seçkin insanlardır. Yüce Allah, hem Hz. İsa'nın hem de onun mübarek annesi Hz. Meryem'in asaletinden ve saygınlığından Kur'an-ı Kerim'de defaatle bahsetmiştir. Nitekim Hz. Meryem, insanlık için iman, haya ve iffet timsali bir şahsiyet olarak tanıtılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş bu müstesna şahsiyetler, tarih boyunca bütün Müslümanlar tarafından da büyük bir saygı, hürmet ve muhabbet anılmıştır.