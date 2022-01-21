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BOTAŞ'tan doğal gaza gizli zam

İran'da Türkiye'ye doğal gaz akışı kesildi, BOTAŞ orta ve büyük ölçekli sanayi tarifesine zam yaptı.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 21 Ocak 2022 14:14
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BOTAŞ'tan doğal gaza gizli zam

BOTAŞ, orta ve büyük ölçekli sanayi tarifesine yeni bir zam yaptı ve sanayi tüketicilerine aylık bazda yapılan zam oranı yüzde 80'e çıkmış oldu.

Türkiye, İran'dan gelen doğal gaz akışının kesilmesi ile birlikte sanayi ve santrallere tedarik edilen gaz miktarındaki kısıtlamayı tartışırken, BOTAŞ'tan orta ve büyük ölçekli sanayi tarifesine yeni bir zam daha geldi.

ZAM ORANI YÜZDE 50'DEN YÜZDE 80'E ÇIKTI

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, BOTAŞ'ın ocak ayı için yayınladığı tarifelerin açıklamasında yapılan değişiklikle, yılda 300 bin metreküpün üzerinde gaz tüketen ve gazı elektrik üretimi haricinde kullanan tüketici grubuna uygulanan kademeli tarifenin uygulanma biçimi değiştirildi.

Böylece, söz konusu sanayi tüketicilerine aylık bazda yapılan zam oranı yüzde 50'den yüzde 80'e çıkartılmış oldu.

OCAK AYI TÜKETİMİ ESAS ALINMAYACAK

Yıl başında açıklanan tarifede, senede 300 bin metreküpün üzerinde gaz tüketen sanayi kuruluşlarına, geçen yılın ocak ayındaki tüketimleri esas alınarak kademeli bir tarife uygulanması öngörülüyordu.

Buna göre kuruluşlar, geçen yıl ocak ayındaki tüketimlerinin yüzde 60'ına kadar olan kısmı için bin metreküp başına 6 bin 300 lira, bunu aşan miktarlar için de 9 bin 450 lira ödeyecekti. Yapılan değişiklikle, tarife hesaplamasında artık geçen yıl ocak ayındaki tüketim esas alınmayacak.

Bunun yerine, sanayi kuruluşunun bu ay sonunda gerçekleşecek fiili tüketimi baz alınacak ve bu tüketimin yüzde 60'ı için bin metreküp başına 6 bin 300 lira, yüzde 40'ı için ise bin metreküpte 9 bin 450 lira ödenecek. Böylece sanayicinin faturası bu iki değerin ağırlıklı ortalaması olan 7 bin 560 TL üzerinden hesaplanacak. Bu da ay başında açıklanan zammın yüzde 50'den yüzde 80'e çıkması anlamına gelecek.

Bu zamla birlikte, sanayicilerin tüketimlerini geçen yılın ocak ayı tüketimine göre yüzde 60 ile sınırlandırıp düşük olan tarifeden yararlanma hakkı da elinden alınmış oldu.

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