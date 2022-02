KYK yurtlarında internet kotası iki kat artacak

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurtları üzerinden kimsenin istismar siyaseti gütmesine, yıpratma çalışmalarına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Kasapoğlu, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle Bakanlık'ta yaptığı sohbet toplantısında, 2021'in Bakanlık, gençler ve sporcular açısından heyecan, mutluluk ve sevinçlerle dolu olduğunu, geçen yılki olimpiyat sürecinde de bu duyguların yaşandığını söyledi.

Kasapoğlu, Kovid-19'un her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da hissedildiğini dile getirerek, "Pandeminin, uluslararası organizasyonlar başta olmak üzere en önemli etkilerinden biri olimpiyatların etkilenmesiydi. Biz de bu süreci sporcularımız için asla hedeflerden sapma, motivasyon, kondisyon kaybı değil bilakis bir avantaja dönüştürme süreci olarak gördük. Bakanlık olarak hem sporcularımızın kondisyonlarını korumak hem mental anlamda bir geriye düşme olmaması için büyük mücadele verdik." ifadesini kullandı.

2021 olimpiyatları ve paralimpik oyunlarının Türkiye için tarihe geçen başarılarla dolu, yeni birtakım başlangıçların ortaya konulduğu bir dönem olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, hem madalya sayısı hem madalya dağılımındaki branşların çeşitliliği hem de performansın yanında sporcuların temsil gücünün pek çok yönüyle akıllara kazındığını belirtti.

Bunların tesadüfi bir durum olmadığının altını çizen Kasapoğlu, bu konuda ortaya konulan bir çabanın, sistemin bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin son 20 yıldaki spor tesisleşmesi, altyapının güçlendirilmesine işaret eden Kasaploğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken başlattığı bir spor seferberliği var İstanbul'da. Onun, AK Parti iktidarıyla birlikte son 20 yılda adeta Türkiye'nin dört bir yanında illeri, ilçeleri, beldeleri ve köyleriyle muhteşem bir seferberliğe dönüştüğünü görüyoruz. Stadyumları, salonları, atletizm pistleri, havuzları, olimpik branşları için yapılmış hazırlık merkezleriyle hakikaten çok ciddi bir altyapının sonucunda da bu yıl ilk kez okçulukta, ilk kez jimnastikte, ilk kez karatede, ilk kez boksta aldığımız madalyalar var. Atletizmde çok başarılı dereceler var. Yüzmede çok ciddi emareler var."

- "Lisanslı sporcu sayısında müthiş bir artış var"

Lisanslı sporcu sayısında müthiş bir artışın bulunduğunu aktaran Kasapoğlu, şu an 11 milyon lisanslı sporcunun bulunduğunu belirtti.

Sporcu havuzunun genişlemesinin önemine değinen Kasapoğlu, "Bakanlık olarak temel amaçlarımızdan biri sporun tabana yayılması. İstisnasız her vatandaşımızın kadınıyla erkeğiyle, özellikle bunun altını çiziyorum, 'kadın odaklı spor' bizim en önemli politikalarımızdan biri. Genciyle yaşlısıyla, özellikle engelli vatandaşlarımıza yönelik de spor erişimini güçlendirmek." dedi.

- "Yeteneklerin keşfi hayati önemde"

Yeteneklerin keşfi konusunun hayati önemde olduğunu belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Yeteneklerin keşfinin tesadüfe bırakılmaması en büyük amacımız. O yüzden ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıflardaki gençlerimizi yetenek taramasına tabi tutuyoruz. Bilimsel yöntemlerle, 10 farklı değişkeni inceleyerek gerek milli eğitimle gerek üniversitelerimizle çok ciddi bir işbirliğimiz var. Şu an itibariyle 1 milyon 300 bin çocuğumuzun taramasını gerçekleştirdik. Bu yıl 3 milyon 900 bin öğrencimizin yetenek taramasını gerçekleştireceğiz. İlkokullarda ve sonrasındaki süreçte de hem sporcularımızın, gençlerimizin spora yönlendirilmesi söz konusu hem de yetenek olarak tespit ettiğimiz gençlerimizin bu anlamda bire bir takibi, sporcu hazırlık merkezlerimizde olsun, olimpiyat hazırlık merkezlerimizde olsun onların yakından ilgilenmesiyle önemli bir süreci de yürütmüş olacağız."

- "Türkiye'nin her yerinde Bakanlık'ın modern tesisleri görülebilir"

Türkiye'nin her yerinde Bakanlık'ın modern tesislerinin görülebileceğini dile getiren Kasapoğlu, sadece statlar değil, salonlarıyla, havuzlarıyla, açık kapalı kortlarıyla pek çok alanda kış ve yaz sporlarına yönelik ayrı tesisleşmelerin bulunduğunu kaydetti.

Bu tesisleşmenin kolay işler olmadığını, 20 yılda ilmek ilmek dokunan çalışmaların sonucu olduğunu belirten Kasapoğlu, "Aynı ruhla ülkemizin dört bir yanına teni tesisleri yine rasyonel birtakım fizibilitelerle kazandırmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Sporu teşvik edici bazı bazı branşları özendirici projelerin bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, yüzmeye kitlesel anlamda katılımı artıracak bir projenin dizaynının bunlardan birisi olduğunu kaydetti.

Projenin sonuçlarının heyecanlandırdığını ifade eden Kasapoğlu, pandemiye rağmen 2 milyon 700 bin kişiye yüzme öğrettiklerini belirtti. Kasapoğlu, bu konudaki hedeflerini daha farklı noktaya da taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

Basketbol potalarının yerleştirilmesiyle ilgili projeyi de dile getiren Kasapoğlu, "Basketbol seferberliğimizi inşallah 2022'de sokak basketbolu turnuvalarıyla çok daha farklı noktaya taşıyacağız." dedi.

Pandemiye rağmen geçen yıl 164 farklı uluslararası organizasyon düzenlediklerini dile getiren Kasapoğlu, 2022'de de yine pek çok uluslararası organizasyona Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını bildirdi.

- "Gençlik çalışmaları en önemli alanlarımızdan"

Gençlik çalışmalarının en önemli alanlarından birisi olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Ülkemizin 2002 yılında 9 gençlik merkezi varken, an itibarıyla 397 gençlik merkezimiz var. Birkaç hafta içerisinde bunu 400'e tamamlayacağız. İhtiyaç olan her yerde gençlerimizin sadece günün belli bir saatinde değil, haftanın her günü, her saati gençlerimizi bir yuva şefkatiyle bağrına basacak gençlik merkezlerimizi artıracağız. 2.5 milyon üyemiz var gençlik merkezlerimizde ve bunların yüzde 53'ü kadın." diye konuştu.

Gençlik merkezlerindeki faaliyetler hakkında da bilgi veren Kasapoğlu, DENEYAP atölyelerine büyük bir ilginin bulunduğunu, bu atölyelerin çıktılarının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Kasapoğlu, 27 ilde 36 atölyenin açıldığını, şu an ise 66 atölyenin bulunduğunu aktararak, bu yıl içerisinde atölye sayısını 100'e çıkaracaklarını belirtti.

- "Yurtlar bizim en büyük gurur abidelerimizden"

Yurtlar konusunda da değerlendirmede bulunan Kasapoğlu, "Yurtlar bizim en büyük gurur abidelerimizden biri. 750 bin kapasitemiz var ve her geçen gün artırıyoruz. Her gün yeni yataklar ekliyoruz. Modernize etme anlamında, standartları yükseltme anlamında çok önemli çabalarımız var. Dünyada bu kadar güçlü bir yurt altyapısına sahip bir ülke yok." ifadesini kullandı.

81 ilde, 249 ilçede 779 yurdun bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, 2002'de 190 bin olan yatak kapasitesini 750 bine çıkardıklarını belirtti.

"Konferans salonlarıyla, sosyal alanlarıyla, spor etkinlikleriyle adeta bir yaşam alanı sunuyoruz." diyen Kasapoğlu, "Bazıları yurtlarımızı başka alanlara çekmek istiyor. Speküle edip, farklık mecralarda istismar etmek istiyorlar ama öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 95 oranında memnuniyeti var. Ailelerin güveni var. Yurtlarımız üzerinden kimsenin istismar siyaseti gütmesine, yıpratma çalışmalarına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

- Burs ve krediler

Burs ve kredilerde 2002'den bu yana ciddi bir altyapının tesis edildiğini belirten Kasapoğlu, "Yıllık 500 bin öğrenciye burs, 1 milyondan fazla öğrenciye kredi veriyoruz. Şu an itibariyle 850 lira. Yüksek lisansta iki misli, doktorada üç misli ödüyoruz. Bununla birlikte krediler, birilerinin ifade ettiği gibi okulu bitirir bitirmez değil, genç işe girene kadar, SGK'ye kaydı olana kadar kredi ödemelerini erteleyebiliyor." açıklamasında bulundu.

Her geçen gün değişen ihtiyaçlara, gelişen durumlara göre hedeflerini yenilediklerini, büyüttüklerini söyleyen Kasapoğlu, "Özellikle bundan sonraki süreçte gerek sportif imkanların gerekse gençlik çalışmalarının erişilebilirliğini güçlendirme, bu anlamda birinci artırma ve katılımcı ruhla gençlerimiz birlikte bu süreçleri birebir yönetme kararlılığındayız. O yüzden 2022 yılını gençlik alanında 'katılımcılık yılı' olarak ilan ediyoruz. Gençlerimizin tüm süreçlere planlanmasından uygulanmasına, uygulamasından denetimine kadar var olması adına onlarla beraber bu yolu yürüyeceğiz."