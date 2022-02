Alevi dernek ve vakıflarından elektrik faturalarına yönelik dava

Alevi dernek ve vakıflarının temsilcileri bugün, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ibadethane olarak kullanılan binalarına gelen elektrik faturalarına yönelik borçlu olmadıklarının ve ödemekten muaf tutulmaları gerektiğinin tespiti için dava açtı.

Başvuru öncesinde basın açıklaması yapan Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat, "Alevi yurttaşlar olarak yüreğimiz yanıyor. Her vatandaşın yüreği yandığı gibi. Elektrik faturaları Türkiye'nin meselesi. Her evde adeta yangın var. Bu yangını hepimiz hissediyoruz. Bu faturalar cemevlerimizin canını yakmaya başladı" dedi. Fırat, "Biz bu ülkede eşit yurttaşlık istiyoruz. Türkiye'nin her yerinde yurttaşlık hizmetleri bizden alınıyor. Ama gelin görün ki cemevlerimize ibadethane statüsü verilmiyor, tanınmıyor. Türkiye Cumhuriyeti artık bizleri ikinci sınıf vatandaş olarak görmekten vazgeçmelidir. Aleviler bu ülkenin asli unsurudur, azınlık değildir. Devletin yapması gereken cemevlerinin hukuksal statüsünü Aleviler tanımlar. Devlet bunu kabul etmeli. Bütün cemevlerimiz Cuma günü mahkemelere başvuracak. Türkiye'deki kurumsal kimliği olan kurumlarımız bundan sonra hiçbiri faturalarını ödemeyecek. Devlet sorumluluğundan kaçmamalı. Alevilerin ibadethanesi cemevidir, ticarethane değildir" diye konuştu.

AVUKAT ASLANER: CEMEVLERİNİN BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İÇİN DAVA AÇTIK

Avukat Nuran Aslaner de şubat ayı itibaren tahakkuk ettirilmiş olan eletrik faturalarından dolayı cemevlerinin borçlu olmadığının tespiti ve bu faturaların ödenmemesi ve bundan sonra düzenlenecek faturalar bakımından da hiçbir cemevinin de fatura ödemek zorunda kalmaması gerektiğine yönelik tespit davası açtıklarını ifade etti. Aslaner, Başakşehir Cemevi'nin statüsünün faturada ibadethane olarak geçmesine rağmen ödettirilmeye çalışıldığını, ödenmemesi üzerine kaçak işlemi ve icra takibi yapılmasının da düşündürücü olduğuna dikkat çekti.

SANATÇI TOLGA SAĞ: MİLYARLIK FATURALARI ÖDEMEYECEĞİZ

Halk Müziği Sanatçısı Tolga Sağ ise, "Alevilerden vergi adı altında karşılıksız para alan devlet bu parayı, gelir dağılımını kontrol etmek amacıyla aldığını beyan etmektedir. Ancak harcamaları ve finansı taraflı yaparak, vergilerimizi Sünni vatandaşların dini gereksinimleri için rahatça ve helalmiş gibi kullanmaktadır. Devletten mali kolaylık yerine Alevi toplumunun haklarını istiyoruz, yani eşit vatandaşlık mücadelesi veriyor ve bundan asla vazgeçmeyeceklerdir. Cemevlerimize dayatılan milyarlık elektrik, doğalgaz ve su faturaları bizleri yıldırmayacaktır. Bizler yüzyıllardır ibadetimizin cem olduğunu, bunun yerinin de cemevi olduğunu, orucumuzun Hızır ve Muharrem orucu olduğunu, kendi inançsal ilkelerimizin Sünnilik ve Şiilikle hiçbir bağının olmadığını vurguluyoruz" dedi. Tolga Sağ, "Bizler, halkımızla paylaştığımız milyarlık elektrik, doğal gaz ve su faturalarını ödemeyeceğiz. Bu bir haktır ve özgürlük mücadelemizin sembolüdür" dedi.

MENFİ TESPİT DAVASI

Basın açıklamasının ardından elektrik dağıtım şirketleri aleyhine Alevi dernek ve vakıfları adına avukat Nuran Aslaner dava açtı. Dilekçede, Garip Dede Dergahı Vakfı, Erikli Baba Eğitim ve Kültür Vakfı, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Tanıtma Vakfı, Arnavutköy Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği, İkitelli Cemevi Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği, Esenler Cemevi Derneği, Habipler Cemevi Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Başakşehir Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi, Şahkulu Cemevi Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı, Yunus Emre Samandıra Cemevi Kültür ve Sosyal Yardım Derneği "davacı" olarak yer aldı. "Alevi inancına mensup olanların bir araya geldikleri, ibadetlerini ve inançlarının gereği olan vecibeleri yerine getirdikleri bir ibadethanedir" denilen dilekçede, düzenlenen faturaların haksız ve hukuka aykırı olduğu, Alevi dernek ve vakıflarının borçlu olmadığının tespiti ve elektrik faturası ödemekten muaf tutulması gerektiğinin tespiti isteniyor.