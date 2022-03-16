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Başkandan Zelenskiy, Putin ve Miçotakis'e 'leblebi helvası' daveti

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde ağırladığı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e leblebi helvası ikramından esinlenerek Miçotakis ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de en kısa zamanda barışa imza atarak meşhur Çorum leblebisiyle hazırlanan 'leblebi helvası' yemek üzere kentte davet etti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Mart 2022 23:38
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Başkandan Zelenskiy, Putin ve Miçotakis'e 'leblebi helvası' daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki yemek davetinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e leblebi helvası ikram etti. Davet menüsündeki leblebi helvası, 2 ülke basınında geniş yer buldu. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da leblebi helvasının gündeme gelmesi üzerine leblebinin ana vatanının Çorum olduğunu, en iyi leblebi helvasının kentte yapıldığını söyledi. Aşgın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile aralarında savaş olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir bir an önce barışı sağlayarak Çorum leblebisiyle hazırlanan, Osmanlı'da saray lezzetleri arasında da yer alan leblebi helvasını tatmak üzere Çorum'a davet etti.

'Leblebi helvası'nın Çorum'un yöresel lezzetlerinden olduğunu belirten Aşgın, "Şu an dünya basını, Türkiye ve Yunan basını Çorum'un meşhur leblebi helvasını konuşuyor. Kadeş Barış Antlaşması'nın imzalandığı topraklar olarak her zaman barışa, kardeşliğe katkı vermişiz. Bu bağlamda Çorum leblebisinden üretilen leblebi helvasının da şu an özellikle Yunanistan ile ilişkilerimizde sıcak bir hava estirmesinden Çorumlular olarak son derece mutluyuz." dedi.

PUTİN, ZELENSKİ VE MİÇOTAKİS'E DAVET

"Leblebi helvası, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde çok önemli bir aşama kaydettirdi" diyen Başkan Aşgın, şöyle konuştu:

"Şu an dünyada bu helvanın lezzeti, yapılışı, muhabbeti konuşuluyor. Gönül ister ki bu sevgi ve diyalog iklimi sadece Yunanistan ile Türkiye arasındaki gelişmelere, görüşmelere sebebiyet vermesin. Şu an yeryüzünde birçok noktada savaşlar var. Özellikle yakınımızda, Rusya ile Ukrayna arasında savaş var. İnşallah bu helvamızdan Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiye de ikram etmek isteriz; Miçotakis'e, bütün liderlere ikram etmek isteriz. Yiyen herkes, Çorum'un tarihin ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması'ndan bugüne gelen kardeşliğini, sevgisini alsın ve yeryüzünde barış olsun. Bu anlamda meşhur saray tatlısı olan Çorum'un leblebi helvasını tüm liderlere tavsiye ediyoruz. Leblebinin ana vatanında meşhur helvamızı tatmaya davet ediyoruz"

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