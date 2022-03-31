4 kişilik aile katliamında detaylar! 10 mermi ile tek tek öldürdü

Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde ateşli silahlar ile öldürülen 4 kişilik ailenin faiilerinin bulunmasına yönelik yapılan çalışmada 2 şüpheli tespit edilmişti. Şüphelilerden biri olayın yaşandığı köyde diğeri ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanmıştı. Şahsın Çorlu ilçesindeki evinde yapılan aramalarda kanlı bez ve 2 silah ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden B.E. tutuklandı. Tutuklanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüldü.

Mahkemeye çıkarılan şahıs, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, köye hiç gitmediğini ve olayla hiç ilgisinin olmadığını ifade etmesine karşılık, yapılan araştırmalar sonucunda şahsın Elmalı köyüne uğradığı öğrenildi. Ayrıca olay günü B.E.'nin motosiklet ile Uzunköprü ilçesinden Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine giderken görüldüğü öğrenildi.

SÜT GETİRMEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, dün sabah kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi.

Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet ve Filiz Güner çifti ile oğulları Anıl'ın başından, Mehmet Güner'in ise omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi.

BAZI KÖYLÜLERİN İFADELERİNE BAŞVURULDU

Jandarma, dün bazı köylüleri ifadelerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Jandarma, caminin minaresinde bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye aldı.

Ailenin cenazeleri Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından bugün yakınlarınca alınıp köye götürüldü. Köy camisinde, öğle namazı sonrası aile için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Güner ailesinin cenazeleri, köy mezarlığında toprağa verildi.

'BOĞUŞMA YAŞANMIŞ'

Mehmet Güner'in torunu Gizem Tunçer, olayın nedenini bilmediklerini belirterek, "Büyükbabam, dayım, teyzem, kuzenim hepsini vurmuşlar. Neden olduğunu bilmiyoruz. Niye yaptılar, ne istediler bu derece? Hırsızlık için olsa böyle olmaz herhalde. Bu kadarı vicdansızlık. Çok sıkmışlar. Bir şey almak istiyorsan sık, bırak, git. Üzerlerini örtmüşler. Taşıma değil, olduğu yerde. Biraz boğuşmuşlar. Kuzenimle boğuşmuşlar, o çok dayanmış, direnmiş. En sonunda dayanamamış. Dedesini de tesadüfen, orada olduğunu bilmiyorlardı, çıkınca dışarı saldırdılar. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Şu anda şüpheli, gözaltına alınan hiç yok. Sadece sorgular devam ediyor. Aile de sorgulandı, köyden de sorgulananlar var. Devam ediyor, hala hiçbir şüpheli yok. Evde bir şey var mıydı bilmiyoruz. Diğer kuzenim de bilmiyor. Evde altın olduğuna dair bize bir şey söylenmedi. Başkalarından duyduğumuzu biliyoruz. Evde altın var diye Anıl söylemiş ama gerçekten var mıydı bilmiyoruz. Etrafta söylemiş sanırım. Mirasla alakası yok. Öyle kavga edilecek yok. Hiç kimse, aklıma gelmiyor. Yakınımın dahi böyle bir şey yapabileceğine inanamıyorum. Bu yapılan canilik. İnsan nasıl böyle bir şey yapar? Nasıl kıydınız? 4 can, hiç mi acımadınız, eliniz titremedi?" dedi.

EVİN ARANDIĞI İDDİASI

Anıl Güner'in 3-4 ay önce otomobil aldığını söyleyen Tunçer, "Ama arabayla olacak şey değil. Çünkü evin önünde traktörler, arabası, motosikleti her şeyi duruyor. Hiçbir şeye dokunulmamış ama ev aranmış. Ne aradıysalar? 2 hatta 3 ev aranmış. Üst katlar da alt katlar da hepsi aranmış. Bir şey aranmış ama ne olduğunu bilmiyorum. Her yer talan edilmiş. Kim yaptıysa bir an önce bulunsun. Aldığını geçtik, yeter ki kim olduğu çıksın ortaya. Kim niye yaptı bunu öğrenilsin" diye konuştu.

Güner ailesinin akrabası Ayşe Güner ise tedirginlik yaşadıklarını ve olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bir an önce yakalanmasını istedi. Güner, "Böyle olacak bir şey değil bu. Emniyetimize sonuna kadar güveniriz. İnşallah bulurlar. Başka diyeceğim yok. Haneyi kuruttular, 4 kişi birden. Bunu bulduktan sonra hemen idam etsinler. Çok üzüldük, herkes üzüldü. 4 cenaze birden olmamalıydı. Bu insanlar bunları hak etmedi. Bu insanlar öyle bir yavaş insandı ki sadece çalışırdı, hiç kimseye bir şey yapmıyordular. Emniyetimize sonuna kadar güvenirim. İnşallah yakında bulurlar" dedi.

'VARLIKLI AİLE'

Dede Mehmet Güner'in yeğeni Hasan Güner ise, "Görülmemiş bir şey, katliam bu. Kimseyle husumeti olan insanlar değil. O kadar efendi bir insan, işinde gücünde çalışan bir çocuk. Bilemiyoruz. Kimden şüpheleneyim? Bir şey görmedim ki. Altını bilmiyorum. Adamın varlığı vardı. Ama evinde var mı, yok mu bilemem. Hiç muhabbetim olmadı. Ben duymadım. Kimseyi de yanıltmayım. Ama olabilir çünkü varlıklı. İnsanların hayat şartları iyiydi. O yüzden yapılabilir" dedi.

JANDARMADAN EVDE DETAYLI İNCELEME

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili geniş kapsamlı çalışmasını sürdürüyor. Bugün katliam yapılan ev ve çevresinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı bir çalışma daha gerçekleştirildi.

4 KİŞİ 10 MERMİ İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Şüphelilerin eve girdiklerinde kendilerine engel olmaya çalışan Anıl Güner ile boğuştukları belirlendi. Arbede sırasında yüzü kesici aletle kesilen Anıl Güner'in ardından vucuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği saptandı. Şüphelilerin, Mehmet Güner'e ise evin içerisinde başına tek el ateş ettikleri, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine de kendisini darp edip başından bir el ateş ederek öldürüp, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner'i de sırtından 2 mermiyle öldürdükleri öğrenildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Uzunköprü'nün Elmalı köyünde aynı aileden dede Mehmet Güner, oğlu Mehmet Güner, eşi Filiz Güner ve çiftin oğulları Anıl Güner'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılık sorgusunda serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen B.E. (25), tutuklandı.

SİLAH SESİ DUYMAMIŞLAR

Bu arada, olay üzerine büyük tedirginlik yaşayan Elmayı köyü halkı, 4 kişinin öldürüldüğü gece silah sesleri duymadıklarını anlattı.

MOTOSİKLETLE KAÇARKEN YAKALANDI

Tutuklanan B.E.'nin Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde motosikletle yakalandığı belirtildi. Yol kontrolleri sırasında üzerinde kanlı kıyafetinden şüphelenin B.E.'nin güvenlik güçlerine kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınıp Uzunköprü'ye getirilen B.E., ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürüp, olay gecesi Elmalı köyünde olmadığını söylediği ancak baz istasyonu kayıtlarından köyde bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

VALİLİK: TABANCA İLE AV TÜFEĞİ BULUNDU

Edirne Valiliği, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde Güner ailesinden dede Mehmet Güner ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner ve eşi Filiz Güner ile çiftin çocukları Anıl Güner'in evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulunmaları ile ilgili yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Uzunköprü ilçemize bağlı Elmalı köyümüzde bir hanede ateşli silahla vurularak 4 kişinin öldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemede aynı aileden M.G., M.G., A.G. ve F.G isimli vatandaşlarımızın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denilmişti.