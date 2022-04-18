Polislikten ayrılan kişi 55 yaşında emekli olur mu?

Bazı görevler için azami çalışabilecekleri yaş hadleri belirlenmiştir. Ancak, bu yaş hadlerinden emeklilik sadece görevde iken tamamlanma şartına bağlı bir işlem olmaktadır.

Soru: 02.09.1985 doğumluyum 28 .12. 2006 tarihinde sigorta girişim ve 4 gün işçi(4a) olarak çalışmışlığım var.04.08.2010 tarihinde polis olarak göreve başladım halen aktif olarak çalışıyorum. 5 sene eğitim fakültesinde edebiyat öğretmenliği okudum bu 5 seneyi de borçlanmak istiyorum yıpranmayla birlikte ve borçlanmayı da yaparak istifa etmek istiyorum. Kaç yıl daha çalışmam lazım zorunlu görev süremi doldurup istifa edersem 55 yaşında polis emeklisi olabilir miyim. Saygılarımı sunuyorum.

Detaylar:

5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olanlar 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olan kişilerdir.

5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olanlar ise 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memurluk hizmetine başlamış kişilerdir.

Her iki Kanun hükümlerine göre emeklilik için hizmet + yaş şartlarının yerine getirilmesi zorunludur.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış kişiler erkek ise 60, kadın ise 58 yaşını + 25 hizmet yıllarını tamamladıklarında emekli olabilmektedirler.

Hem 5434 hem de 5510'a tabi memurların azami görev yapabilecekleri yaş hadleri 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde gösterilmiştir. Bu hükme göre polis memurlarının azami görev yapabilecekleri yaş hadleri 55 yaşını doldurdukları tarih olmaktadır. Bu tarih itibariyle yıpranma süreleri, sigortalı süreleri, borçlandıkları süreleri, memurluk süreleri toplamı 25 yıl olduğunda emekli aylığı bağlanabilmektedir.

Polis memurlarının yaş haddi olan 55 yaşını doldurulmasının uygulanacağı zaman, ancak polis memurlarının 55 yaş haddini görevde iken doldurması halinde geçerli olmaktadır. Yani, 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmündeki yaş hadleri tamamıyla kişilerin görevde iken bu yaşlarını doldurmaları halinde resen, yani talep olmadan zorunlu olarak emekliye sevklerini sağlamaktadır.

55 yaş haddi polis memurluğu görevinden ayrıldıktan sonra geçerli olmamakta, bu durumda tamamıyla genel yaş hadlerine tabi olunmaktadır.

Ayrıca, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışma hayatına başlamış kişilerden yıpranma hakları olanların bu yıpranma süreleri emeklilik yaş hadlerinden 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilmekte, bu indirme genel yaş hadlerinden indirilmekte, zorunlu emeklilik yaşı olan 55 yaştan indirilmemektedir. Yani, 60 yaşına tabi olan kişi en fazla 57 yaşın dolumunda emekliliğini kazanmış olmaktadır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaları olanlardan memurluktan ayrıldıktan sonra işçi, esnaf gibi çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesi sağlanır ve son 7 yıl hizmet kuralı uygulanır.

Bu bağlamda değerlendirmemiz:

Polislikten ayrıldıktan sonra genel yaş haddinize tabi olursunuz ve 60 yaşınızı ve 25 hizmet yılınızı (işçilik, borçlanma, yıpranma dahil) tamamlamanız gerekmekle birlikte yıpranma payınızın toplamının da 3 yılı geçmemek üzere 60 yaşından indirilir ve bu yaş tarihi sizin emeklilik yaş tarihiniz olur.

Görevde iken tamamlama şartına bağlı olan 55 yaş haddi, sizin emeklilik yaş tarihiniz olmaz.

Ayrıca, işçi veya esnaf olarak çalışmanız ve bu çalışmalarınız 1260 gün ve daha fazla olması halinde ise memur statüsünden emekliliğiniz olmaz, tamamıyla işçi veya esnaf statüsünde emeklilik işlemlerine tabi olursunuz.