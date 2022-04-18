Polislikten ayrılan kişi 55 yaşında emekli olur mu?

Nüfusu 3 milyon olan ilde bir yılda 27 milyon hastaya bakıldı
Nüfusu 3 milyon olan ilde bir yılda 27 milyon hastaya bakıldı
Vaka sayısı 3 binlere geriledi
Vaka sayısı 3 binlere geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile üyelerinin istifa ettiğini açıkladı
TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile üyelerinin istifa ettiğini açıkladı
Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
Pandemi bu şehrin değerini artırdı: İstanbul'dan bu şehre akış var
Pandemi bu şehrin değerini artırdı: İstanbul'dan bu şehre akış var
ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Yunan basını: Atina 8 FETÖ'cü darbeciyi kaçırdı
Yunan basını: Atina 8 FETÖ'cü darbeciyi kaçırdı
Fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulunamıyor
Fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulunamıyor
İkinci ara tatil sona eriyor
İkinci ara tatil sona eriyor
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Meslek liseleri para basıyor! Üç ayda yüzde 225 arttı
Meslek liseleri para basıyor! Üç ayda yüzde 225 arttı
KDK karar verdi: İndirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi karşılandı
KDK karar verdi: İndirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi karşılandı
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kişisel veriler toplanıyor
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kişisel veriler toplanıyor
Altın fiyatları için 'Fed faiz kararı' etkisi! Düşecek mi yükselecek mi?
Altın fiyatları için 'Fed faiz kararı' etkisi! Düşecek mi yükselecek mi?
Gıdayı yazılımla güvenceye alalım
Gıdayı yazılımla güvenceye alalım
Meteoroloji uyardı: Etkili yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Etkili yağış geliyor
Enflasyon karşısında yenilmediler! Borsa ve konut kazandırdı
Enflasyon karşısında yenilmediler! Borsa ve konut kazandırdı
Erdoğan: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Erdoğan: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Bakan Kirişci: 5 bin kişi daha istihdam edilecek!
Bakan Kirişci: 5 bin kişi daha istihdam edilecek!
Son 24 saatte 4 bin 86 yeni vaka
Son 24 saatte 4 bin 86 yeni vaka
Gözler Bilim Kurulu'nun 'maske' kararında
Gözler Bilim Kurulu'nun 'maske' kararında
Dezenformasyon yasası geliyor
Dezenformasyon yasası geliyor
Prof.Dr. Özlü: Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı
Prof.Dr. Özlü: Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı
Baki Ersoy MHP'den istifa etti
Baki Ersoy MHP'den istifa etti
Diyanet İşleri Başkanı,Umre turlarının başlayacağı tarihi açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı,Umre turlarının başlayacağı tarihi açıkladı
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak
Erdoğan'dan 'enflasyon ve fahiş fiyat' açıklaması
Erdoğan'dan 'enflasyon ve fahiş fiyat' açıklaması
Bakan Varank: Uzaya gönderilecek kişiyi seçmek için duyuruya çıkacağız
Bakan Varank: Uzaya gönderilecek kişiyi seçmek için duyuruya çıkacağız
Motorin zamlandı pompa fiyatları değişti
Motorin zamlandı pompa fiyatları değişti
Ana sayfaKamu Personeli Emniyet Personeli

Polislikten ayrılan kişi 55 yaşında emekli olur mu?

Zorunlu görev süresini doldurup istifa eden 5510'a tabi polis memuru, 55 yaşında emekli olabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 18 Nisan 2022 00:04
Yazdır
Polislikten ayrılan kişi 55 yaşında emekli olur mu?

Bazı görevler için azami çalışabilecekleri yaş hadleri belirlenmiştir. Ancak, bu yaş hadlerinden emeklilik sadece görevde iken tamamlanma şartına bağlı bir işlem olmaktadır.

Soru: 02.09.1985 doğumluyum 28 .12. 2006 tarihinde sigorta girişim ve 4 gün işçi(4a) olarak çalışmışlığım var.04.08.2010 tarihinde polis olarak göreve başladım halen aktif olarak çalışıyorum. 5 sene eğitim fakültesinde edebiyat öğretmenliği okudum bu 5 seneyi de borçlanmak istiyorum yıpranmayla birlikte ve borçlanmayı da yaparak istifa etmek istiyorum. Kaç yıl daha çalışmam lazım zorunlu görev süremi doldurup istifa edersem 55 yaşında polis emeklisi olabilir miyim. Saygılarımı sunuyorum.

Detaylar:

5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olanlar 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olan kişilerdir.

5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olanlar ise 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memurluk hizmetine başlamış kişilerdir.

Her iki Kanun hükümlerine göre emeklilik için hizmet + yaş şartlarının yerine getirilmesi zorunludur.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış kişiler erkek ise 60, kadın ise 58 yaşını + 25 hizmet yıllarını tamamladıklarında emekli olabilmektedirler.

Hem 5434 hem de 5510'a tabi memurların azami görev yapabilecekleri yaş hadleri 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde gösterilmiştir. Bu hükme göre polis memurlarının azami görev yapabilecekleri yaş hadleri 55 yaşını doldurdukları tarih olmaktadır. Bu tarih itibariyle yıpranma süreleri, sigortalı süreleri, borçlandıkları süreleri, memurluk süreleri toplamı 25 yıl olduğunda emekli aylığı bağlanabilmektedir.

Polis memurlarının yaş haddi olan 55 yaşını doldurulmasının uygulanacağı zaman, ancak polis memurlarının 55 yaş haddini görevde iken doldurması halinde geçerli olmaktadır. Yani, 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmündeki yaş hadleri tamamıyla kişilerin görevde iken bu yaşlarını doldurmaları halinde resen, yani talep olmadan zorunlu olarak emekliye sevklerini sağlamaktadır.

55 yaş haddi polis memurluğu görevinden ayrıldıktan sonra geçerli olmamakta, bu durumda tamamıyla genel yaş hadlerine tabi olunmaktadır.

Ayrıca, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışma hayatına başlamış kişilerden yıpranma hakları olanların bu yıpranma süreleri emeklilik yaş hadlerinden 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilmekte, bu indirme genel yaş hadlerinden indirilmekte, zorunlu emeklilik yaşı olan 55 yaştan indirilmemektedir. Yani, 60 yaşına tabi olan kişi en fazla 57 yaşın dolumunda emekliliğini kazanmış olmaktadır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaları olanlardan memurluktan ayrıldıktan sonra işçi, esnaf gibi çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesi sağlanır ve son 7 yıl hizmet kuralı uygulanır.

Bu bağlamda değerlendirmemiz:

KAPAT [X]

Polislikten ayrıldıktan sonra genel yaş haddinize tabi olursunuz ve 60 yaşınızı ve 25 hizmet yılınızı (işçilik, borçlanma, yıpranma dahil) tamamlamanız gerekmekle birlikte yıpranma payınızın toplamının da 3 yılı geçmemek üzere 60 yaşından indirilir ve bu yaş tarihi sizin emeklilik yaş tarihiniz olur.

Görevde iken tamamlama şartına bağlı olan 55 yaş haddi, sizin emeklilik yaş tarihiniz olmaz.

Ayrıca, işçi veya esnaf olarak çalışmanız ve bu çalışmalarınız 1260 gün ve daha fazla olması halinde ise memur statüsünden emekliliğiniz olmaz, tamamıyla işçi veya esnaf statüsünde emeklilik işlemlerine tabi olursunuz.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
HAGB cezası alan bir kişi polis, bekçi ve asker olabilir mi?
HAGB cezası alan bir kişi polis, bekçi ve asker olabilir mi?
EGM'den, disiplin ceza puanı uygulaması hakkında Genelge
EGM'den, disiplin ceza puanı uygulaması hakkında Genelge
Malul sayılan polis hangi durumda idari polisliğe aktarılmaz?
Malul sayılan polis hangi durumda idari polisliğe aktarılmaz?
Bekçilerin, memuriyet öncesi özel sektör süreleri yıllık izin süresini etkiler mi?
Bekçilerin, memuriyet öncesi özel sektör süreleri yıllık izin süresini etkiler mi?
Meslekten çıkarılan polis başka bir kurumda memur olabilir mi?
Meslekten çıkarılan polis başka bir kurumda memur olabilir mi?

Bu Habere Tepkiniz

Polislikten ayrılan kişi 55 yaşında emekli olur mu?

Polislikten ayrılan kişi 55 yaşında emekli olur mu?

Zorunlu görev süresini doldurup istifa eden 5510'a tabi polis memuru, 55 yaşında emekli olabilir mi?
Öğretim üyesi atamalarında jüri çekimser görüş bildirebilir mi?

Öğretim üyesi atamalarında jüri çekimser görüş bildirebilir mi?

Üniversitelerde öğretim üyesi atamalarında kurulan jürilerde görevli kişiler adaylar hakkındaki değerlendirmelerini kesin kanaate bağlamalı ve çekimser görüş bildirmemelidir.
Yüz güldüren bayram fırsatları!.

Yüz güldüren bayram fırsatları!.

https://www.orucoglu.com/tr/firsatlar/yuz-gulduren-bayram-firsatlari-659?utm_source=memurlar&utm_medium=mobil_advertorial&utm_campaign=ramazan_bayrami
Yabancı uyruklu sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi?

Yabancı uyruklu sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sendika üyesi olabileceklerine ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabileceğine yönelik görüş verdi.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, KHK ile sürekli işçi kadrolarına atanan personelin ücretlerinin düşürülmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışına giden kişinin memur olan eşine 657 sayılı Kanunun 108. maddesi kapsamında aylıksız izin verilebileceğini değerlendirmekteyiz.
Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Danıştay, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine için kısmi iptal kararı verdi.
TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

Danıştay 2. Dairesi, Türk Tarım Orman-Sen tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada red kararı verdi.
7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kamu personeline yönelik birçok düzenlemeye yer verilmiştir. Bunlara aşağıda yer verilmiştir.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Hakim dizisinin yeni bölümü 18 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Yumurtalarınızı kaynattığınız suya limon koyarsanız...

Yumurtalarınızı kaynattığınız suya limon koyarsanız...

Yumurta, içerdiği protein bakımından en sağlıklı yiyeceklerden arasında yer alıyor. Hem doyurucu hem de lezzetli olan yumurtadan yararlanmak için bilmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor. Özellikle kaynatma işlemi sırasında yumurta kabuğunun kırılma, çatlama riskini yok eden bu yönteme çok şaşıracaksınız.