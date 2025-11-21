Güpegündüz cinsel saldırı: Hava almak için çıkan eczacıya saldırdı

Olay, 30 Ekim'de saat 11.00 sıralarında Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Eczanede çalışan D.Ö. (21), kısa bir süreliğine dışarı çıktı. Bu sırada yanına yaklaşan bir kişinin aniden üzerine atlamasıyla genç kadın yere düştü. Durumu fark eden iş arkadaşı hemen olaya müdahale ederken, korku dolu anlar kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olaydan sonra koşarak uzaklaşan 2 erkek şüpheliyi belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin T.K. (31) ve H.K. (26) olduğu tespit edildi.

"Çıplak bir kadın gördüm sandım" savunması

Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen T.K., ilk ifadesinde polise bipolar tedavisi gördüğünü, olay öncesi madde kullandığını ve sokakta yürürken "çıplak bir kadın gördüğünü sanarak sarıldığını" öne sürdü. İşlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.K.'nın 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu da tespit edildi.

Olaya şahit olan O.S., "Ben o gün reçete ve hastalarla ilgilenirken, arkadaşım dışarı çıkıp hava almak istedi. Sonradan sesler geldi. Ne olduğunu anlayamadım. Kafamı uzattım, yine anlayamadım. Yanımdaki kişilerin konuşması üzerine gidip müdahale ettim. Arkadaşımı oradan kurtardım, sonra onu güvenli olan yere aldım" dedi.