Savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı çocuklar, Büyükçekmece'deki sergide anıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı savaş mağduru çocukların "barış çağrısı" yaptıkları resimlerin yer aldığı sergi, Büyükçekmece Kervansaray'da açıldı.

Ukrayna Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan sergi açılışında konuşan Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, ülkelerindeki çocukların güvende olmadığını, Rusya'nın saldırısı nedeniyle bugüne kadar 208 çocuğun hayatını kaybettiğini, 368 çocuğun ağır yaralandığını kaydetti.

Nedilskyi, "Ukrayna halkı direnecek, savaşacak, topraklarını, evlerini, kadınlarını, çocuklarını savunacak ve biz bu savaşı kazanacağız. Çocuklar, güvenli, kendi evlerinde yaşamalı. Anne ve babalarıyla büyümeli. Her devletin, her ailenin, her annenin ve babanın görevi budur. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

23 Nisan'ın Türkiye'de kutlanan büyük bir bayram olduğunu vurgulayan Nedilskyi, bu sergiyle savaşın çocukları nasıl etkilediğini göstermeye çalıştıklarını belirtti.

- "Dünya buna bir 'Dur' demeli"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de bir yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yılını kutlarken, bir taraftan da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla karşılaştıklarını ifade etti.

23 Nisan'da çocuklarla güzel vakit geçirmeye çalışırken, diğer taraftan savaş bölgesindeki çocukların öldürüldüğünü gördüklerini, dünyanın buna "dur" demesi gerektiğini belirten Akgün, şunları kaydetti:

"Savaş iki ülkenin askerleri arasında olur. Toplarla ve füzelerle çocuk, genç, yaşlı öldürülmez. Savaşın bir kuralı vardır. Bu nedenle Büyükçekmece'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Ukrayna'da katledilen çocukları ön plana çıkartma çalışmamız oldu. Artık sadece üzülüyoruz ve bu savaşın bir an önce bitmesini bekliyoruz."

Konuşmaların ardından Ukrayna'daki savaşta yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.